CHP'li Girgin: Askıya çıkarılan turizm işçisinin hak kaybını engelleyin
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada turizm emekçilerine yönelik “askıda işçilik” uygulamasını eleştirdi ve askıya çıkarılan işçilerin hak kaybının engellenmesinin kamunun görevi olduğunu vurguladı. Girgin, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle turizmin darbe yediği Türkiye’de, sektörün yükünü omuzlayan turizm çalışanlarının mağduriyeti de gün be gün büyüyor. Askıdaki turizm çalışanları ne Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanabiliyor ne de ücretsiz izin sebebiyle nakdi ücret desteği alabiliyor” dedi.
Girgin uygulamanın pandemide yarattığı sorunlara şöyle tepki gösterdi: “Turizm işçileri sözleşmelerinin askıda olduğu süre içinde başka bir iş bulup da çalışamıyor. Başka yere müracaat etse ‘sen askıdasın’ diyerek reddediliyor. Pandemi bir yılı aştı, turizmde kriz büyük. Turizm işçileri ödenmesi gereken faturaları, kiraları nasıl ödeyecek? Eve nasıl ekmek götürecek? Ne yiyip ne içecekler, taş mı yiyecek bu insanlar!”
Girgin TBMM’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na seslendi ve bir turizm işçisinin “Biz markete bile gidemiyorken, çukur medyasının kapağında ‘markete tok gidin, çocuklarınızı yanınızda götürmeyin’ denerek bizimle dalga geçiliyor” diye feryat ettiğini dile getirdi.
"MUĞLA VE ÜLKE GENELİNDE BACASIZ SANAYİMİZ TURİZMİN EMEKÇİLERİ SAHİPSİZ KALDI"
Muğla’daki ziyaretlerinde bir çok askıda işçilik mağduru turizm emekçisi ile görüştüğünü belirten CHP’li Girgin, TBMM Genel Kurulu’nda, turizm emekçilerinin taleplerini dile getirdi:
İş akdinin askıya alınması uygulaması, mevsimlik çalışma sebebiyle turizm sektöründe uygulanmak üzere, iş kanununda özel maddelerle turizm emekçileri lehine düzenlenmelidir.
Askıya alındığı süre zarfında aynı işletmede yarı-zamanlı çalışmaya mecbur bırakılan işçiler, sigortasız çalışmaya veya sigortalı çalışmaları durumunda haklarından vazgeçmeye zorlanmaktadır.
Askıya çıkarılan işçinin hak kaybını engellemek için sigortasının üçte ikisi devlet, üçte biri işveren tarafından eksiksiz bir şekilde karşılanmalıdır.
Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, işçi askıda olduğu süre içerisinde ücretinin brüt tutarının yüzde 60’ı asgari ücretin yüzde 150’sini geçmeyecek şekilde işsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmalıdır.
Bu durumun ivedilikle önüne geçilmelidir. Mevsimlik çalışma ve onun getirdiği askı ödenek almanın önünde engeldir.
Mevsimlik çalışmaya maruz bırakılan her emekçi ödeneklerden eksiksiz faydalanmalıdır!"
“TURİZM EMEKÇİLERİ ACİLEN AŞILANMALIDIR”
Son olarak, turizm sezonu yaklaşırken turizm emekçilerinin hala daha aşılanmadığını belirten Girgin, “sağlıklı bir turizm sezonu için turizm emekçilerinin bir an önce aşılanması hususunun takipçisi olacağız” dedi.
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