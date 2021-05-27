CHP’li Girgin: "Mafya siyaseti teslim alırsa..."

27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:32

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün görüşülen Yapılandırma Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin “Bugün komisyonumuzda görüşmeler yapmadan önce; ortaya saçılan kirli ilişkilerin ekonomi politikaları ile ilişkisini ortaya koymamız gerekiyor.

Tek Adam Rejimi, iktidar-sermaye-suç çeteleri ilişkilerinin yumak olduğu bir düzen halini almıştır. Çeteleri ülke siyasetinde söz sahibi konuma getiren uygulamalar, bildiri yayınlayacak kadar palazlandıran uygulamalar, temelinde kamu kaynaklarının yağmalanması olan bir mafyalaşma süreciyle adım adım inşa edildi” dedi.

Girgin’in ekonomi ve çeteleşme konusundaki sözleri, iktidar tarafından tepkiyle karşılanıp, kesilmeye çalışılsa da Girgin sözlerine “Biliyoruz ki, siyaset mafyayı teslim alırsa, ülke düzelmez, bütçe işlemez” diyerek devam etti.

ADALETTEN UZAKLAŞTIKÇA İNTİHARLAR ARTIYOR

Girgin şöyle devam etti: “Adaletten uzaklaştıkça, memleketin farklı köşelerinde “geçinemiyoruz” diyen yurttaşlarımızın intiharları ne yazık ki artıyor. 2 gün önce Antalya’da 24 yaşında bir gencimiz intihar etti. İnstagram hesabına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı etiketleyerek şöyle bir mesaj bırakmış gencimiz: “Bir de son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak AKP hükümeti ve RTE. Benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Burada değilse bile başka yerde”

Vurgulamak istiyorum: “umudumuzu elimizden aldınız” diyor. Israrla şunu söylüyoruz: adaletsizlik, çeteleşme, çürüme yurttaşlık bağımızı yitirmemize sebep oluyor. Yurttaşlık bağını yitirmek demek, toplumun bir parçası olma hissini yitirmemiz demek. İşte gencimizin bahsettiği umutsuzluğun nedeni bu. Bunu hazırlayan da mevcut Tek Adam Rejiminin insani olan ne varsa ona düşman olması ile ilgili. Büyük siyasal dönüşümleri hazırlayacak olan da yurttaşlık bağını onarmamız olacak.”

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLMALI

“Ülkemiz vergi sistemindeki gelir vergisi uygulaması, gelir dağılımı adaletsizliğini yok edeceği yerde; tersine bir etki yaparak, gelir adaletsizliğini arttırmaktadır. Ücretliler, milli gelir paylarının üç katından fazla bir gelir vergisi baskısı altındadır. Asgari ücret ve civarında ücret alan kesimin gelir vergisinden muaf olması gerekir” diyen Girgin adaletli bir gelir vergisine ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

COVİD-19 CEZALARI İPTAL EDİLMELİ

“Covid-19 yasaklarının açıkça ihlal edildiği AKP kongrelerine ilişkin herhangi bir cezai işlem söz konusu olmazken on binlerce vatandaş çeşitli gerekçeler sunularak Covid-19 idari para cezasına çarptırılmıştır” diyen Girgin, devamında şu ifadeleri kullandı: İktidarın süregelen hukuksuz uygulamalarının daha fazla tahribat yaratmaması ve halkın devlete olan güvenini tekrar tesis edilmesine bir nebze katkı sunması bağlamında Covid-19 nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi, geçen süreçte ödemesi yapılan cezaların ise vatandaşlara iade edilmesi gerekmektedir.”

YAPILANDIRMAYA MAYIS AYI ÖDEMELERİ VE BELEDİYELERİN KİRA ALACAKLARI DAHİL EDİLMELİDİR

Yapılandırma Kanunu’nun işleyebilir olması için yapılandırma teklifine Mayıs ayı ödemelerinin ertelenmesinin eklenmesi gerektiğini söyleyen Girgin, “Bildiğiniz üzere, 30 Nisan – 17 Mayıs arası tam kapanma yaşadık.Hafta sonları ise 2 gün işyerleri kapalı. Bu demek oluyor ki, Mayıs ayında 10 mesai günü vardı. Dolayısı ile mükellefler 10 gün çalışıp 31 günlük ödeme yapacak. Bunu dikkate alıp, ödemeleri ertelemeliyiz” dedi.

“Ayrıca, bir önceki yapılandırmada dahil edilen belediyelerin kira alacaklarının, bu yapılandırmada kapsam dışı bırakılmasının nedeni anlaşılamamıştır” diyen Girgin sözlerini şöyle noktaladı: “Belediyelerimizin tahsilatının kolaylaştırılması, kiralarını ödeyemeyen esnafın rahatlatılması, önceki yapılandırmadan faydalanamayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bu yapılandırmaya da belediyelerin kira alacakları dahil edilmelidir.”