CHP'li Girgin Meclis'e taşıdı: Datça, Knidos Aslanı’nı geri istiyor

20 Nisan 2021 Salı, 10:59

Girgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Knidos Aslanı’nın akıbetini sordu. Girgin, “iktidar Datça’yı betona çevireceğim diye uğraşacağına, Knidos Aslanı’nın ait olduğu yere yani Datça’ya geri getirilmesi için çalışmalar yapmalıdır” dedi.

"KNİDOS ASLANI ANADOLU’NUN TARİHSEL VE SANATSAL DEĞERİDİR"

Girgin Knidos Aslanı hakkında şu bilgileri verdi: “Edindiğimiz bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde, 1858-1859 yılları arasında yapılan kazılarda, İngiliz Arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından bulunup, İngiltere'ye götürülen ve hala British Museum'da sergilenen Knidos Aslanı, Anadolu’nun önemli bir tarihsel ve sanatsal değeridir.

"DATÇALILAR KNİDOS ASLANINI İSTİYOR"

Daha önce Knidos aslanının getirilmesi için bir çok imza kampanyaları da düzenlendiğini belirten Girgin, kampanyaya öncülük edenlerin açıklamalarına göre Knidos Aslanı'nın İngiltere'ye götürülüşüne dair çeşitli iddiaların var olduğuna dikkat çekerek, "Aslan bir biçimde buradan alınarak, İngiltere'ye götürülmüş. Kimileri, padişahtan izin alınarak götürüldüğünü, kimileri ise kaçırıldığını söylüyorlar. Her ne şartta olursa olsun, Knidos Aslanı'nın burada bulunması gerekiyor. Datça aslanı heykeli, dönemine göre çok önemli ve çok değerlidir. Bu ebatta, bu büyüklükte, bu tonajda başka böyle bir heykel yok. Bu heykel, British Museum'da sergileniyor. İnsanlar, bu heykeli görebilmek için para ödüyorlar. Biz bu heykeli artık kendi yerinde görmek istiyoruz"

"DATÇA’YI BETONA ÇEVİRME PROJELERİNE SON VERİLMELİDİR"

Sözlerine “Datça'nın en güzel yerlerinden biri olan Kargı Koyu'nda kamuya ait 128 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla otel ve otopark yapılması için Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesini kabul etmiyoruz” diyerek devam eden Girgin, “Betona endekslenmiş rant heveslisi İktidar, ülkemizi betondan cehenneme çevirmeye çalışacağına, Knidos Aslanı’nı bir an önce ait olduğu yere yani Datça’ya geri getirilmesi için çalışmalar yapmalıdır” dedi.

"RANTA DEĞİL KÜLTÜRE KATKI SAĞLAYIN"

"Böyle bir eserin ülkemize kazandırılması Datça'nın kültürüne çok büyük bir katkı sağlayacaktır" diyen Girgin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

- Knidos Aslanı’nın Datça’ya geri getirilmesine yönelik çalışma mıdır, varsa ne aşamadadır?

- Knidos Aslanı’nın Datça’ya geri getirilmesine yönelik, tarihi eserlerin bulundukları yerlerde sergilenmesinden yana hangi uluslararası kuruluşlar ile ortak hareket edilmektedir?