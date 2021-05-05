CHP'li Girgin, Meclis'e taşıdı: Fethiye'nin tek halk plajı halka geri verilsin!

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:37

Girgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Karataş Plajı ve Yassılar Adası’nın özel şirketlere devri ile ilgili detayları sordu. Girgin, "Muğla’nın kıyılarına göz dikmiş bir yapı olan MUÇEV’in rantçı politikalarının sadece halkın sağlıklı bir çevrede yaşama, tatil yapma hakkına değil, ekolojik yaşam için de bir tehdit oluşturdu" ifadesini kullandı.

BÖLGEDEKİ TEK HALK PLAJI KARATAŞ PLAJI’NIN İHALESİ İPTAL EDİLMELİDİR

Girgin Karataş Plajı ile ilgili şunları söyledi, “Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bulunan bölgede tek halk plajı Karataş Plajı’nın ihalesi daha önce iptal edilmişti. Karataş Plajı MUÇEV Şirketi tarafından yeniden bir şirkete verilmiştir. Bu devir işleminin ihaleli mi ihalesiz mi yapıldığı kamuoyu tarafından bilinmemektedir. Basına yansıyan bilgilerde, şirket tarafından kiralanan alanın bütün plaj mı yoksa sadece büfe yapımı için ayrılmış alan mı olduğu konusunda kafa karışıklığı bulunmaktadır. Bu nedenle ihalenin yönteminin ve ihalenin şartnamesinin acilen kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

Karataş Plajı’nda ahşap yapıların yapımına başlandı. Bu durum bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bu plaj ayrıca caretta carettaların yumurtlama alanıdır. Bu nedenle özel olarak korunması gereken plajda, daha önceleri bulunan çadırlar kaldırılmış, geceleri ışık yakmak dahi yasaklanmıştı. Bu nedenle ihalenin halkın talebi ve bölgedeki ekolojik yaşamın korunması gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği açıktır.”

"YASSICALAR ADASI GİBİ BİR DOĞA GÜZELLİĞİ HALKA AİT OLMALIDIR!"

Girgin Yassıcalar Adası hakkında da şöyle devam etti: “İktidarın yağmacı rantçı politikalarının Muğla’daki taşıyıcısı MUÇEV tarafından Fethiye Göcek’te bulunan Yassıcalar Adası’nın bir şirkete devredildiği bilinmektedir. Bu devir işleminin kamuoyu tarafından ihaleli mi ihalesiz mi yapıldığı bilinmemektedir. Bu nedenle ihalenin yönteminin ve ihalenin şartnamesinin acilen kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.”

"DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZİ YEREL YÖNETİMLER İŞLETSİN"

CHP olarak “plajlar halkındır” anlayışını savunduklarını belirten Girgin, bu rant politikalarının bedelini halkımız ödemektedir. Bu doğal zenginliklerimizin getirisi, bir avuç şirkete geçerek, halkın kamusal gelir kaynakları kesilmektedir. Turizmden elde edilecek gelir, halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşama, tatil yapma hakkı için kullanılmalı, ekolojik yaşamı korumaya harcanmalıdır. Bu amaçla, en doğrusu bu bölgelerin yerel yönetimler eliyle işletilmesidir” dedi.

"MUÇEV’İN VARLIĞI KAMUSAL ÇIKARA AYKIRIDIR"

‘’Muçev nedir, görevi nedir, neye hizmet eder, niçin kurulmuştur?” diyen Girgin altındaki Muçev AKP’nin şeçim kaybettiği yerlerdeki halka açık kıyıları ticari işletmelere dönüştürmek için kurulan vakıf görüntüsü verilmiş, kamu çıkarı için değil rant için kurulmuş bir şirkettir’’diyen Girgin MUÇEV, Sayın Erdoğan’ın, “ülkeyi anonim şirket gibi yönetmek istiyorum” anlayışının Muğla’daki iz düşümü müdür?

Türkiye’yi şirket gibi yöneteceğiz dedikleri tam da bu olsa gerek. Türkiye’nin bütün kıyılarını yağmalatmak mıdır görevi?” dedi.

Girgin, Bakan Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

- Bölgedeki tek halk plajının halka ait olmaya devam etmesi için, Karataş Plajı ihalesini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

- Fethiye gibi turizmin gözbebeği bölgelerimizdeki gelirlerin özel şirket sahiplerinin ceplerine değil de kamunun kasasına gitmesi sizce de daha doğru değil midir? Bu nedenle MUÇEV’in bu ihalesi kamusal çıkarlarımıza aykırı değil midir?

- Ekolojik yaşamı korumak konusundaki Anayasal ve Uluslararası Sözleşmelerden doğan sorumluluğunuzu yerine getirip, caretta carettaların yumurtlama alanını korumayı düşünüyor musunuz?

- Karataj Plajı kime hangi şartlarda, ne kadar süreliğine verilmiştir?

- Göcek’teki Yassıcalar Adası kime hangi şartlarda, ne kadar süreliğine verilmiştir?

- Bu bölgelerin işletmesini yerel yönetimlere devrederek, kamusal çıkarı gözetmeyi düşünüyor musunuz?