CHP'li Girgin sordu: Fethiye-Söğüt yolu ne zaman tek şeritten kurtulacak?

02 Mayıs 2021 Pazar, 15:54

Aynı konuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi verdiklerini belirten Girgin, konunun takipçisi olacağını vurguladı.

FETHİYE – SÖĞÜT YOLU CAN VE MAL KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

“Fethiye ve çevresini Antalya, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere bağlayan Fethiye-Söğüt yolunda trafik tek yönlüdür” diyen Girgin, “Yaz ayında milyonları aşan bir turizm alanı olmasının yanısıra geniş tarım ve ticarete sahip olan bölge yolu, mevcut hali nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmakta ve ticari aksamalara neden olmaktadır. Kaş-Kumluca-Fethiye-Seydikemer-Dalaman-Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin öncelikle yararlanacağı ve 40 yıldan beri yapılacağı ifade edilen duble yol bir türlü yapılmamıştır” dedi.

GÜNLÜK 300 TIR GEÇİYOR

Girgin konuşmasında bu yolun önemini şöyle vurguladı: “Kaş-Seydikemer-Fethiye-Dalaman-Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden iç ve dış piyasaya, sebze sevkiyatı Seydikemer-Söğüt yolu üzerinden yapılıyor. Bu bölgeden Türkiye’nin ihtiyacının %60’ını karşılayacak balık sevkiyatı yapılıyor. Bölgeden sevkiyat, diğer tarım ürünleri ile birlikte günlük 300 tırı buluyor. Yaz aylarında ayrıca turizm potansiyeli ile yol tıkanma pozisyonuna geliyor. Can ve mal kaybı giderek artıyor.”

KARABEL TÜNELİNİN AKIBETİ NEDİR?

‘’Duble yol ile bütünlüklü olarak planlandığı söylenen ve elzem olmadığı da iddia edilen Karabel Tünelini de gündeme getiren CHP Muğla Milletvekili Girgin Bakan Karaismailoğlu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

Antalya'yı Ege bölgesine bağlayan en önemli güzergah olan Söğüt-Fethiye arasındaki duble yol çalışmaları ne aşamadadır?

Duble yol ile bütünlüklü olarak planlandığı söylenen ve elzem olmadığı da iddia edilen Karabel Tüneli için ne kadar para harcanmıştır? İhalesi nasıl verilmiştir?

Karabel Tüneli yapımı niçin durdurulmuştur?