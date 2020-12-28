CHP’li Girgin'den Pınar Gültekin açıklaması
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ailesiyle görüştüğü iddiasına “En ufak bir ima ortaya çıkarsa sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğim” diye yanıt verdi.
Muğla'da bir CHP'li milletvekilinin Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçmeleri için aradığı iddiaları üzerine ailenin avukatı açıklama yaptı.
Hürriyet gazetesi köşe yazarı Fatih Çekirge'nin ortaya attığı iddia üzerine konuşan avukat Rezan Epözdemir, “Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyleyerek, iddiaları doğruladı” dedi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davayla ilgili iddialara ilişkin Epözdemir, “Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak” ifadelerini kullandı.
SÜLEYMAN GİRGİN'DEN AÇIKLAMA
Gündeme gelen iddialar sonrası kişisel Twitter hesabından açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, aileyi arayan tek milletvekilinin kendisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma air en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim.”
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