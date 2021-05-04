CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı: Ürünler tarlada kaldı
CHP Muğla Milletvekiili Süleyman Girgin, tam kapanma nedeniyle üreticilerin ürünlerinin tarlada kaldığını belirterek, semt pazarlarının önlem alınarak açılması için çağrı yaptı.
Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar devm edecek tam kapanma uygulamasında vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri sadece marketlerden akşam 17.00'ye kadar satın alabiliyor. Bunun yanında semt pazarları ise tamamen yasaklandı.
Semt pazarlarının kurulmamasından dolayı tonlarca sebze ve meyve tarlada üreticinin elinde kaldı. Muğla'da üretici seralarını ziyaret eden CHP Muğla Milletvekiili Süleyman Girgin, üreticinin çektiği zorluğu dile getirdi.
Tam kapanma döneminde pazarların tümünün kapatılmasının haksızlığa neden olduğunu savunan Girgin, "Çiftçinin ürünü tarlada kaldı. Bu nedenle semt pazarlarının kuralları netleştirilerek, en azında belli saatlerde açılmasında yarar var. Pazarların açık olması pazarcı esnafı ve çiftçi kadar tüketici için de gereklidir. Çünkü pazarlar üreticiden tüketiciye ürünleri en kısa yoldan en taze ve en uygun fiyatla ulaştığı alandır." dedi.
Tüketicilerin tümünü marketlere yönlendirmenin ekonomik adaletsizliğe neden olduğunu belirten Girgin, "Başta küçük ölçekli üreticiler olmak üzere orta ölçekli üreticiler de varını yoğunu serasındaki mahsulüne bağladı. Malum zaten masraflar çok fazla birde "Ürünlerimizi pazarlayamazsak biteriz" diyorlar" ifadesini kullandı.
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