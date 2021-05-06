CHP'li Gürer: "100 bin ton patates çürüdü"

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:47

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl patates alımı yapmasında önemli bir paya sahip olan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO tarafından patates alımına rağmen binlerce ton patatesin depolarda zayi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon 200 bin ton patatesin depolarda olduğunu, Bakanlık ise 300 bin ton patatesin depolarda bulunduğunu açıkladı. Ne yazık ki TMO alım için hedeflenen rakamlara eremedi. Alım hızlı yapılmadı. Havalar ısınması ile depoda ürün bozuldu. 25 günde TMO tarafından alınan patates ve soğanın toplamı 120 bin tonu bulsa da ürün önemli ölçüde telef oldu. Son günlerde sevk edilen ürünler gittiği yerde bozulduğu gerekçesiyle iade edilmeye de başladı. TMO alımları eline yüzüne bulaştırdı. Çiftçi mağdur durumdadır” dedi.

TONLARCA PATATES ZAYİ OLDU

CHP'li Gürer, TMO’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, nisan ayının ikinci haftasından itibaren depolarda kalan üretim fazlası patatesleri kamyon üstünde 85 kuruştan almaya başladığını anımsattı.

Gürer, “Oysa Nisan ayının ortalarına kadar depoda kalan patatesin filizlenip çoğunluğunun çürüyeceği bir gerçekti. TBMM’de konuyu defalarca kez gündeme getirdim ve hatta Tarım ve Orman Bakanlığına soru önergeleri vererek, TMO’nun bu yıl çok büyük sıkıntı içinde olan patates üreticilerine destek olmak amacıyla patates alımı yapması gerektiğini belirttim. Ocak ayı başında Bakanlıktan gelen yanıtta TMO’nun görevleri arasında patates alımının olmadığı belirtilerek, üreticilerin taleplerini içeren patates alımı konusuna sıcak bakılmadığı belirtildi. Ancak aradan zaman geçince Cumhurbaşkanının talimatıyla TMO patates alımı yapmaya başladı. Fakat bu alım geç kalınmış bir alımdı. Zira en az 100 bin ton patates havaların sıcak gitmesi nedeniyle çürüme aşamasına geldi. Çoğunlukta da patatesler havan yemi olarak kullanıldı. TMO’nun alım şartları içinde, sevk edilen ürün boyut ve özellik olarak tanımlandı. Gittiği yerden iade edilmesi durumunda nakliye ücreti de dahil çiftçiden geri alınacağı duyuruldu. 20 gündür ağır aksak yürüyen alım sonucu ürünlerde bozulmalar arttı. TMO patates alımında seçici davrandı. Depoda filizlenen patates çiftçinin elinde kaldı ve çürüdü. TMO patates alımında bizim çağrımıza kulak verip biraz erken davranmış olsaydı o kadar patates çürümüş olmayacaktı” dedi.

EN AZ 100 BİN TON PATATES ÇÜRÜDÜ

Niğde’de, 2020 yılında 830 bin ton patates üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Hasat döneminde maliyeti 1 TL’yi bulan patatesi tüccar bir süre 60 kuruştan aldı ve sonrasında alımdan çekildi. Alıcı bulmayan patates, üreticiler tarafından satılamadı ve depolara kaldırılmak zorunda kalındı. Üretici, fiyat artışı beklerken geçen süreç içinde depolardaki patatesin fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Üretici zarar üstüne zarar etti. Bir kısmı hayvan yemi oldu. Son olarak, TMO patatesleri şartlı olarak almaya başladı. Alınacak patatesin filizlenmiş veya çürümemiş olması, çuvallanıp kamyonların üstüne konulması ve şayet gönderildiği bölgelerde bozulduğu tespit edilirse iade edileceği gibi birtakım şartlar getirildi. Depolardaki patatesin bir bölümü çürüdüğü için üreticiler TMO’ya tüm ürünlerini satamadı. Geçtiğimiz aylarda da, verilen fiyatın düşük olmasından kaynaklı, hayvan yemi olarak kullanılan patatesten Niğde ilinde en az 100 bin ton civarında ürünün çürüdüğü ve heba olduğu ifade ediliyor” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYET KATLANACAK

Bazı bölgelerde yazlık erkenci patatesin hasadına başlandığını da belirten Gürer, “Niğde ve çevresindeki kışlık patateslerin bir bölümü bozuldu ve halen depolarda duruyor. Filizlenme ve çürüme noktasına gelen ürünler TMO tarafından alınmıyor. Böylece üretici çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Zarar tespiti yapılıp çiftçi zararı karşılanmalıdır” diye konuştu.

İKTİDAR SEYRETTİ

Ömer Fethi Gürer, “İktidar çıkardığı gürültü kadar bölge çiftçisinin sorununu çözecek çabayı göstermedi. Çok sayıda ürünü çürüyen çiftçinin mağduriyeti de bir şekilde giderilmelidir. En azında bir hasar tespiti yapılıp ürünü çürüdüğü için satamayan çiftçilere bir destek sağlanması gerekiyor. Sevk noktasında kabul görmeyen ürün TMO’nun alımda gecikmesi nedeniyle bozuldu. Bu nedenle zararı TMO karşılamalıdır” dedi.