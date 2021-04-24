Tarikatçı vakıftan Gebze'de patates soğan dağıtımı
AKP'li Gebze Belediyesi'nin yurttaşlara dağıtılmak üzere teslim aldığı patates ve soğanların, tarikat çalışmalarıyla bilinen Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı'nın araçlarına yüklenerek dağıtıma çıkartıldığı görüntüler ortaya çıktı.
Üreticinin elinde kalan, yoksul halka dağıtılması için AKP’li Gebze Belediyesi’ne teslim edilen patates soğanlar tarikat çalışmalarıyla bilinen Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı tarafından yurttaşlara dağıtıldı. Görüntüleri paylaşan ve duruma tepki gösteren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız?” diye sordu.
Görüntülerde, AKP'li belediyeye ait soğan ve patates yüklü kamyonetin, Darıca ilçesindeki Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı otoparkına çekildiği, patates ve soğan çuvallarının ise vakıfa ait araçlara yüklendiği görüldü.
Huzurlu Gönüllüler Eğitim Vakfı yöneticilerinin teslim aldıkları çuvalları Darıca ilçesindeki yurttaşlara vakıf tarafından destek sağlanıyor gibi lanse ederek dağıttığı belirtildi.
“NASIL TARİKAT ELİNE BIRAKIRSINIZ?”
Organizasyona tepki gösteren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Halkımızı ücretsiz soğana, patatese mahkum edenler, dağıtım işini de lütufmuş gibi gösterenlerin tarikat aşkları, cemaat sevdaları hala bitmedi. Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız?” ifadelerini kullandı. “Devlet hizmetini tarikatlara, cemaatlere mal etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır?” sorusunu soran Yıldızlı, “Bunun en acı sonuçlarını da milletimiz 15 Temmuz'da yaşamadı mı? Hala akıllanmadınız mı? Bu görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli soruşturmanın başlatılması için tüm yetkililere, vatanın çıkarlarını cemaatlerin çıkarlarından önde tutan tüm devlet insanlarına çağrıda bulunuyorum” dedi.
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