CHP Niğde İl Başkanı: AKP'yi desteklemeyenin patates alınmıyor

27 Nisan 2021 Salı, 09:15

Niğde’de patatesi alınmayan çiftçiler Çiftlik Kaymakamlığı önünde toplandı. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kalan patatesleri alacaktı ancak patatesler yandaşlar tarafından alınmaya başlandı. İlçe Başkanları, Belediye Başkan Adayları, İl Genel Meclis üyeleri bu iş üzerinden rantlanmaya başladılar. AK Parti’ye oy verenlerin alıp götürülüyor, muhalif olan vatandaşların patatesleri hala bekletiliyor” dedi.

Başkan Adem, Niğde’de AKP’li yöneticilerin köylere gelerek çiftçilerin ellerinde kalan patatesleri aldığını ve "yandaşlarını menfaatlendirdiklerini" iddia etti. "AKP’ye oy verenlerin patatesi alınırken AKP'ye oy vermeyenlerin patateslerinin 10 gün geçmesine rağmen alınmadığını" söyledi.

"TMO ORTADA YOK"

Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Niğde’nin Divarlı kasabasındayız. TMO kalan patatesleri alacaktı ancak patatesler yandaşlar tarafından alınmaya başlandı. İşi yapan, pazarlamaya çalışanlar yandaşlar oldu. İlçe Başkanları, Belediye Başkan Adayları, İl Genel Meclis üyeleri bu işi yapıyor ve üzerinden rantlanmaya başladılar. İlk önce AK Parti’ye oy verenlerin, alıp götürülüyor, muhalif olan vatandaşların patatesleri hala bekletiliyor. Burada bile ayrımcılık yapılıyor. Biz soruyoruz buradan bu çiftçilerle dertleriniz ne sizin? ‘TMO üzerinden alacağız’ dediniz. Ortada TMO da yok. Neden Ziraat Odaları’nı devreye sokmuyorsunuz da kendi yandaşlarınızı menfaatlendiriyorsunuz. İşte görüyorsunuz 10 gündür burada AK Parti’ye oy vermiş vatandaşınki aynı gün doluyor. CHP oy vermiş vatandaşınki 10 gündür bekletiliyor.”

Patatesi elinde kalan bir yurttaş yaşadığı duruma tepkisini, “Torpili olan alıyor, torpili olmayan kaldı” diyerek gösterdi.

Öte yandan Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki vatandaşlar da günlerdir alınmasını bekledikleri patatesleri alınmayınca kaymakamlık önünde toplanarak tepki gösterdi.