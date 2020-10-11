CHP'li Gürer: 'Emeklilerden alınmasın'

11 Ekim 2020 Pazar, 12:17

CHP Milletvekili Gürer’in 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda katılım payının; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ettiğini belirterek, bu tutarların Kanunun 68 inci maddesi gereği alındığını bunun bir an önce değiştirilmesi şart olduğunu söyledi 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) katılım payı ve ilave ücret alınmayacak kişilere emekliler ve dar gelirliler eklenmesi sağlanması gerektiğini ifade etti.

GEÇİM SIKINTISI ARTTI

Gürer, “ Pandemi süreci özellikle emekli ve dar gelirli için sağlıklı beslenme olanağını dahi zora soktu. Milyonlarca emekli 1500 lira ile geçinme mücadelesi veriyor. Düşük maaş alan emekli, dul ve yetimleri düşük gelirli sigortalıların bu konudaki talepleri mutlaka karşılanıp en azından sağlıkta bir destek yaratılabilir. Ülkemizde düşük maaşla evini geçindirmeye çalışan milyonlarca emeklinin maaşının önemli bir bölümünün katılım payı ve ilave ücret gibi kalemlere kesilmesi sonlandırılmalıdır” dedi.

HASTANEYE GÖRE ÜCRET

CHP Milletvekili Gürer, özellikle emeklilerin devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve araştırma hastanelerinde farklı miktarlarda katılım payı ödediğini, ilaç reçetelerinde ise aldıkları ilaçların sayısına ve fiyatlarına göre maaşlarında önemli bölümünün kesintiye uğradığını ifade etti.

EMEKLİ VE DAR GELİRLİ AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık hizmetlerinden yararlanan emekli, dul ve yetimler ile düşük ücretli çalışanların bu hizmetleri alırken ödedikleri katkı payı ve ilave ücretlerin aldıkları maaşa göre yüksek olduğunu vurguladı.

Gürer, “Bu konuda bir düzenleme yapılarak, düşük maaş alanlar ve emekli, dul ve yetimlerin ödediği katkı payı ve ilave ücret uygulamasına son verilmelidir. Emekli ve dar gelirli çok zor koşullar altında yaşamaktadır. Açlık sınırı altında yaşam mücadelesine iktidar tarafından mağduriyetleri giderici dokunuşlar yapma zamanı geldi de geçiyor... Emekliler sosyal devlet kavramından hakkettiği desteği alamamaktadır ” diye konuştu.