CHP’li Gürer: “Fiyatı uçuşa geçti”

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:16

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta saman olmak üzere artan yem fiyatlarının besicilere olan olumsuz etkileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Gürer, “19 yıldır iktidarda olan AKP’nin her döneminde, farklı bakanlar değişik uygulamalarda bulundu. Mevcut Bakan, sulanabilen alanlara gidip çiftçi memnuniyetini anlatıyor. Üre gübresi geçen yıl 1800 TL iken bu yıl 4200 TL’ye çıktığı için çiftçinin mutlu olması beklenemez. DAP gübresinin fiyatı iki kat arttığı gibi diğer girdi fiyatları da bir önceki yılı aratıyor. Tarım, ülkemizde önemli ölçüde kuru tarım alanlarında yapılıyor. Kuru tarım alanlarında, dönümden 140-170 kg aralığında verim alan çiftçiler zarar etti. Esas mağduriyeti tohumu ekip hiç ürün alamayanlar yaşadı. Bu üreticilerin acilen zararları karşılanmalı ve tohum desteği verilmelidir. Kuraklık etkisinin, hububatta arpa ve buğdayı vurması arpa gibi saman fiyatlarının da fırlamasına neden oldu. Saman şu an “ altın” gibi. Fiyatı bir yılda neredeyse iki kat arttı.” diye konuştu.

Hayvan yemlerindeki fiyat artışlarının en somut göstergesinin saman fiyatlarındaki değişiklik olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl ton fiyatı 600 lira olan saman bugün 1050 liraya çıktı. Kuraklık ve benzeri sorunlar nedeniyle samana olan talep daha da artacağından bu fiyatların üzerine çıkma ihtimali besiciyi endişelendiriyor” dedi.

BESİCİ İÇİN YEMDE ZOR YIL

Kuraklığın arpa, yonca, kuru ot, saman ve silaj fiyatlarını artırdığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, saman fiyatlarının kış mevsimine doğru daha da artacak olması ve ne kadar artacağının bilinmemesinin üreticiyi kaygılandırdığını söyledi.

Süt üreticisinin 1 litre süte karşılık 1.5 kilo hayvan yemi alabilmesi gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, beklenti bu yönde olmasına rağmen haziran ayındaki paritenin, desteklemeler hariç 0.88 lira olduğunu söyledi. Gürer, 0.30 kuruş destek ilave edildiğinde bile paritenin 0.98’de kaldığını ve besicilerin, 1.5 pariteye ulaşabilmek için çiğ süt fiyatının 4.66 kuruş olması gerektiğini belirtiklerini ifade etti.

Aradaki farkın çiğ süt fiyatlarının artırılması, yem fiyatlarının düşürülmesi ya da çiğ süt priminin artırılması gibi alternatiflerle kapatılabileceğine vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Besici ve üretici destekleme yapılmasını değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesini bekliyor” dedi.

TÜKETİCİ NASIL ÜRÜN ALACAK?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi; ilaç, tohum, gübre, mazot ve yer altından enerji ile çıkarılan suyun elektrik fatura fiyatlarının ucuzlamasını ve girdi fiyatlarının düşürülüp sabitlenmesini istiyor. Çiftçi sonuçta tarladan uzaklaşıp çiftçiliği bırakıyor ama bu gidişat en çok tüketiciyi vuracak bir sürece doğru gidiyor. Vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle çarşı, pazar ve marketten ürün alması güçleşecek.

Bu denli maliyetlerin yükselmesi ve ürünün rafa gelinceye kadar yaşanacak artışla beraber vatandaşın dokunduğu ürün cebini yakacak. Girdi maliyetlerinin artmasıyla yükselen ürün fiyatları, birden çok aracı ve nakliye ücretinin de eklenmesiyle ciddi oranda yükselecek. Sonuçta dar gelirli yurttaş yaşadığı ekonomik sorunlarla beraber birçok ürünü yalnız tezgâhta seyretmek zorunda kalacak. Bu gidiş iyi gidiş değil” şeklinde konuştu.

Hububatta 3 milyon hektar tarım arazisinin ekimden çıktığını da belirten Ömer Fethi Gürer, “Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için 3 milyon hektar hububat ekimi yapılmayan alanın yeniden ekim yapılabilir hale getirilmesi teşvik edilmelidir. Çiftçinin kredi faizleri silinmeli, borçlar uzak ara ötelenip hibe tohum desteği verilmelidir. Ayrıca sulama suyu projeleri de hızla gerçekleştirilmelidir” diye konuştu.