CHP'li Gürsel Tekin: Türkiye kırmızı alarm veriyor!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 14:04

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kocaeli’de mahalle ve ilçeleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediğini aktardı. Tekin, bugün Çayırova ilçesinde esnaf ve işçileri ziyaret edeceğini söyledi. Ziyareti sırasında Gebze’nin mahallelerinde yaşanan yoksulluğa dikkat çeken Gürsel Tekin, şunları söyledi:

“Gebze’nin birkaç mahallesine gittim. Sanki bir Afganistan büyük bir yoksulluk var. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi açıklamasında olduğu gibi, yoksulluk konusunda da Türkiye kırmızı alarm veriyor. Bütçe görüşmesi de varken CHP’nin hazırlamış olduğu aile sigortasını alıp TBMM Genel Kurulu'na getirip karar verelim. Bunu yaparsak, evine ekmek götüremeyen elektrik, su parasını ödemeyen insanların temel ihtiyaçları karşılanmış olacak. Yoksulluğun derdine derman olabilecek bir projeyi siz getirin, biz sizi destekleyelim. Bunu bugün yapamazsak yarın her şey çok geç olabilir.”











