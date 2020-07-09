CHP'li Gürsel Tekin'den TOKİ'nin arsa satışına tepki: Gökkubbeyi kafalarına yıkarım!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 16:21

TOKİ, dün, 26 İldeki 199 muhtelif arsa satışı ile 3 ildeki 7 muhtelif arsa kiralaması için müzayede düzenledi. Küçükçekmece’deki bir otelde Yapılan müzayedeye Gürsel Tekin de katıldı. Tekin, yapılan ihalenin ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunarak , “İstanbul'da büyük bir deprem riski varken, toplanma alanı neredeyse kalmamışken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ eliyle satışa çıkardığı arsaların, nasıl satıldığını takip etmek için ihaleye katıldım. Daha 2 gün önce Türkiye’nin en önemli deprem uzmanı sevgili Naci hocanın uyarıları oldu. Özellikle de belli bölgeleri baz aldı. Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece’de çok ciddi sorunların olabileceğini söyledi. Bu 3 bölgede de hala bırakın deprem dönüşümde kullanılması gereken arsaları, toplanma alanları bile yok. Neden bu satışlar yapılıyor? “ diye sordu.

Arsa satışlarının İstanbul’a karşı büyük bir sorumsuzluk olduğunu söyleyen Tekin, “ FETÖ’nün Zaman Gazetesinin olduğu yer, 2005 yılına baktığımızda deprem toplanma ve fidanlık alandı. Fidanlık alanı olarak satın aldılar ama sonra çok büyük bir imar uygulamasıyla çok büyük bir gelir elde ettiler. Üsküdar ve Acıbadem’deki deprem toplanma alanını da satışa çıkardılar. Satışa çıkardıklarında en düşük imar uygulamalarıyla satıldı. Neredeyse su parasınaydı fakat sonra yapılan imarla yandaş beton lobisi kazandı. Aynı bugünkü satışların önemli kısmı da tıpkı o geçmişte yapılan satışların benzeri olduğunu gördük. Yani İstanbul’da bu kadar sorun varken, İstanbul’daki bir çok belediye kreş yeri bile bulamazken, neredeyse İstanbul belediyesinin mezarlık yerine bile ihtiyacı varken bu müzakerelerin gerçekleştirilmesi sorumsuzluktur” diye konuştu.

“ANKARA ELİNİ İSTANBUL’DAN ÇEK”

En çok satışların Marmara bölgesinde yapıldığını kaydeden Tekin, “Ben mevcut uygulamayla satışların tamamını çok yakınen takip edeceğim. Daha önceki satışları da bundan sonraki satışları da kamuoyuna sunacağız. Satışlarla ilgili en ufak imar değişikliği yapılırsa Gökkubbeyi kafalarına yıkarım. Halkın hakkını her zaman koruyacağız. 1995 yılında Kadıköy il tarım müdürlüğünün bir arsa satışına CHP olarak çok büyük bir tepki göstermiştik. O gün bizim tepkimize destek olan dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ Ankara İstanbul’dan elini çek’ demişti. Bende şimdi diyorum ki ‘Ankara elini İstanbul’dan çek’” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da müzakereyi takip etmek üzere davet ettiğini söyleyen Tekin, “ Kendisini arayarak müzakereye katılacağımı bildirdim. Sarışların hepsini takip ediyorum. Sayın Başkan da kendi kadrosuna bilgiler verdi. Onlarda takip ediyorlar” dedi.