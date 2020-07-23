CHP'li Hakverdi: 18 milyon 464 bin metrekare arazi yabancılara satıldı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 11:12

Yazılı açıklama yapan Hakverdi, AKP iktidarının "780 bin kilometrekare ile tek vatan" sözünü anımsatarak 2015-2020 yılları arasında 18 milyon 464 bin 149 metrekare ve 2020 yılının ilk 6 ayında 3 milyon 141 bin 911 metrekare arazinin yabancılara satıldığını duyurdu.

Hakverdi, yabancılara satılan toprağın üçlülerini şöyle sıraladı:

- 1783 ABD vatandaşı son beş buçuk yılda 355 bin 995 metrekare yer arazi,

- 1981 Çin vatandaşı 254 bin 927 metrekare,

- 10 bin 116 Rusya Federasyonu vatandaşı 225 bin 890 metrekare arazi satın aldı.

Özellikle Kanal İstanbul projesi ile gündeme gelen Katarlılar aynı süre içerisinde Türkiye’den 1 milyon 177 bin 780 metrekare, Yunanistan vatandaşları da 100 bin 919 metrekare arazi aldı. İsrailliler, 220 bin 922 metrekare aldıkları araziyle üst sıralarda yer aldı. 2015 yılından itibaren Türkiye'den 2 milyon 452 bin 127 metrekare arazi satın alan Ürdünlüler, 2020 yılının ilk ayında birincililiği kimseye kaptırmadı.

2020'NİN İLK 6 AYINDA 3 MİLYON METREKARE ARAZİ SATILDI

Hakverdi, 2020 yılının ilk 6 ayında 3 milyon 141 bin 911 metrekare arazinin satıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dominikalıların son beş buçuk yılda aldığı 234 bin 894 metrekare arazinin neredeyse tamamı (231 bin 164 metrekare) 2020 yılının ilk altı ayında alınmış. 2002 yılından itibaren şahıslar dışında yabancı sermayeli şirketler ve bankalara yapılan arazi satışlarını bu rakamlara ilave ettiğimizde 18 yılda neredeyse 116 milyon metrekare arazi yabancılara satılmış durumda. Bu rakamlar akıl alır gibi değil. Yabancılara toprak satışında var olan sınırlamalar yetersiz.Böyle giderse kendi topraklarımızda turist tarlalarımızda ırgat olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."