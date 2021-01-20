CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası: Hapis cezasına çarptırıldı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 22:39

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'tek adam' dediği için 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Pekşen, şu ifadeleri kullandı:

''Adalet Bakanı,HSK Başkanı ve Yargıtay Başkanı’na soruyorum; Bir televizyon programında tek adam dediğim için beni 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran Ceza Adaleti Sistemini kim inşa etti? Bu karar Türkiye’de yargılamalar ve ceza adaleti sistemine tutulan aynadır. Susmayacağım! Hiç kuşkunuz olmasın ki;Türkiye’de Ceza Adaleti Sistemi tam da AİHM karar verdiği gibi iktidarın sopasıdır. Bir HalkTV programında“tek adam” dediğim için 11 ay 20 gün hapis 10.000 TLtazminat karar verildi. Adalet vicdanda yoksa hiçbir yerde yoktur.''