CHP'li Hamzaçebi : “En alttakiler daha da ezilecek”
Geçen yıla göre istihdamı düşen bir ekonomi nasıl büyür? CHP Ekonomi Masası TV’ye konuk olan İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi büyüme rakamlarının analizini yaptı.
YouTube üzerinden yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’de Türkiye’nin 2020 yılı büyüme rakamları analiz edildi. CHP İstanbul milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi yıllık %1,8 olan büyüme rakamının beklentilerin altında kaldığını söyledi. Hamzaçebi 2019 yılına göre istihdam düşerken büyümeden bahsedilemeyeceğini belirtti. Büyümeye katkı veren sektörlere bakıldığında ise sanayinin dikkat çektiğini ancak kredi genişlemesinin bitmesi ile önümüzdeki dönemde sıkıntıların çıkacağının altını çizdi. Büyümede ihracata dayalı değil tüketime dayalı bir modelin işletilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.
Program editörü ekonomist Evren Devrim Zelyut ise Standard Chartered analistlerinin dolar/TL için belirlediği 9 TL hedefi işaret ederek, bu hesaplamada önemli bir yeri olan turizmin hizmetler yolu ile 2021’de büyümeye katkı verip vermeyeceğini sordu. Hamzaçebi bu konuda umutsuz olduğunu, sektörün hükümetten anlamlı bir katkı da alamadığını söyledi. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise büyümenin geniş halk kitleleri üzerinde olumlu bir etki yaratmadığını ve bu haliyle bir başka ekonomi yalanı ile karşı karşıya olduklarını belirtti.
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