CHP'li İlgezdi: AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması nedeniyle işten atıldılar

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bu yılın başında Anayasa Mahkemesi’nin de iptal ettiği güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nden işten atılan sözleşmeli sanat emekçilerinin durumunu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, şu ifadeleri kullandı: “Yaşanan hukuksuzluklar ile ilgili dava açan kültür sanat emekçilerini bir kısmı yürütmeyi durdurma kararı alarak işe dönmeye hak kazandılar. Ancak sanat kurumlarının başındaki yöneticiler mahkeme kararlarını uygulamamaya çalışmakta, hakları olan yıllık sözleşmeler yerine aylık ya da 6 aylık sözleşme yapılmaktadır. Bu hukuksuzluğa son verin.”

Sanat emekçilerinin mağduriyetine örnek de veren İlgezdi, bu örneği şöyle anlattı: Yılın başında işten atılan Devlet Tiyatrosunda 8 yıldır çalışan Lütfü Subaşıgülle mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devlet Tiyatrosu ise yıllık sözleşme yerine aylık sözleşme yaptı ve 1 ay sonra Subaşıgülle’yi tekrar işten çıkardı. Bakanlık ve bağlı kurumlar mahkeme kararlarına karşı geliyor. Yıllarca kurumlarına emek vermiş sanatçıları, çalışanları işten atarak neyi amaçlıyorlar.”

İlgezdi, Bakan Ersoy’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

-Ocak 2020 tarihinden günümüze Bakanlığınız, bağlı ve ilgili kuruluşlarınızda sözleşmeli kaç personelin sözleşmeleri iptal edilmiştir?

- Sözleşmeleri iptal edilen kaç çalışana başvurdukları mahkemelerce yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir?

- Sözleşmeleri iptal edilen kaç çalışana başvurdukları mahkemelerce işe iade kararı verilmiştir?

- Yürütmeyi durdurma kararı verilen kaç çalışana yıllık, kaç çalışana altı aylık, kaç çalışana ise aylık sözleşme imzalanmıştır?

- İşe iade kararı verilen kaç çalışana yıllık, kaç çalışana altı aylık, kaç çalışana ise aylık sözleşme imzalanmıştır?

- Yıllık sözleşme imzalanmak yerine 6 aylık ya da aylık sözleşme imzalanmasının gerekçesi nedir?

- Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği güvenlik soruşturması gerekçesi ile sözleşmesi iptal edilen ve mahkeme kararı ile işe iade edilen çalışanlarınızı işten çıkaran yöneticileriniz hakkında idari bir soruşturma yapılmış mıdır?