CHP'li İlgezdi'den huzurevleri için soru önergesi

05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Balgat’ta bulunan Ankara 75. Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşlarda geçen cuma gününden itibaren COVİD-19 vakalarının görülmeye başlandığını ortaya koyarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan İlgezdi, “Pandeminin ilk günlerinden beri huzurevlerine büyük önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu konuda Meclis’e daha önce de bir meclis araştırma önergesi vermiştim. Huzurevleri büyük risk altında önlem alın diye. Maalesef bakanlık yine tedbirsiz bir şekilde yüzlerce yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşımızın virüs kapmasına nedeni oluyor” dedi.

"YA TEST KİTİ BOZUK, YA DA TEST SONUCU BEKLEMEDEN ÇALIŞAN GÖREVE BAŞLATILIYOR"

Huzurevlerine Mart ayından beri ziyaretçi alınmadığına dikkat çeken İlgezdi, “İddiaya göre izinden dönen bir çalışan tarafından virüs huzurevine ulaşmış. Normal şartlarda zaten çalışan personele test yapılarak test sonucu negatif çıkınca iş başı yapabiliyor. Bu durumda ya test kiti bozuk, ya da test sonucu beklenmeden çalışan göreve başlatılmış. İki durumda da yetkililer bu konuda bir açıklama yapmalı” ifadelerini kullandı.

Huzurevinde 2018 yılı verisine göre 294 kişilik bir kapasite olduğunu söyleyen İlgezdi, “Yüzlerce yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşımız yaşanan dikkatsizliğin sonucu hayatlarından olabilir, bunun hesabı sorulmayacak mı” diye sordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ önerge veren Akkuş İlgezdi, şu sorulara yer verdi:

Ankara Balgat’ta 75. Yıl Huzurevinde kaç kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır?

Pozitif çıkan yaşlı ve bakıma muhtaç kaç kişi hastanede gözetim altındadır? Yoğun bakımda kaç kişi vardır?

Huzurevinde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle personelden yaşamını yitiren var mıdır?

Ziyaretçi yasak olan huzurevine virüs iddia edildiği gibi bir çalışan tarafından mı getirilmiştir?

Çalışanlar göreve başlamadan önce test yaptırdığına göre, bu çalışanın test sonucu beklenmeden mi çalışmaya başlatılmıştır?

Çalışan testte negatif çıktığı halde aslında Covid-19 hastası mıdır?

Bugüne kadar kaç huzurevinde kaç pozitif vaka çıkmıştır? Bu huzurevlerinin kaçı özel kaçı bakanlığınıza bağlıdır? Kaç yaşlı ve bakıma muhtaç yaşamını yitirmiştir?