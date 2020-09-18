CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş 'görevi kötüye kullanmak' suçundan beraat etti. CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, Yavaş'la ilgili suçlamaları seçim meydanlarında ve sosyal medyada kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bir göndermede bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı sürecinde "sahte senet ve görevi kötüye kullanma" suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş, hakkında açılan davadan beraat etti. Suçlamayı yapan ve AKP’liler tarafından "saygın bir iş insanı" olarak tanımlanan Necmettin Keskin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Keskin aranıyor.
Öte yandan, AKP'lilerin yerel seçim döneminde sözkonusu suçlamalar üzerinden Yavaş'a yönelik yürüttüğü kara propaganda tekrar gündem oldu. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözkonusu iftiraları seçim döneminde miting kürsülerinden seslendirmiş ve sosyal medya hesaplarına da taşımıştı.
Eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili o dönem yaptığı paylaşımın görselini paylaştı ve "Yerel seçimler öncesi iftira atılarak hakkında dava açılan @mansuryavas06 başkan beraat etti." dedi. Suçlamayı yapanın 6.5 yıl hapis cezası aldığını belirten Altıok Akatlı, Soylu'yu işaret ederek "Ya diğerleri??" diye sordu.
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