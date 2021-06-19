CHP'li kadınlar İzmir'den seslendi: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:28

CHP İzmir Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" protestosu İzmir'de de yapıldı. CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar'ın okuduğu açıklamada, 30 Nisan tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin 1 Temmuz'da feshedileceği vurgulandı. Açıklamada, "Fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden değil, önümüzden çekilin" denildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan CHP Kadın Kolları üyeleri "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz", "Kadın erkek kol kola şiddete son vereceğiz" yazılı dövizler açtı. CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar'ın okuduğu açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedileceğine dikkat çekilirken, "Anayasaya aykırı fesih kararını derhal iptal edin" çağrısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Maltepe’de 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' mitingi için en az 2 milyon kişilik alanın sadece 1000 kişi ile sınırlandırılması kadınlardan korktuklarını gösteriyor. 'Kotalar Bize Dar' diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, 'Sayılar Bize Dar' diyoruz ve Türkiye’nin her noktasından sesimizi yükseltiyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Biz kadınlar, kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Tek adam rejiminin 20 Mart 2021 tarihinde, gece yarısı açıkladığı İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. 1 Temmuz’a sayılı günler kaldı. Acilen hukukun üstünlüğünü gösteren bir karar alın! Meclis’teki tüm partilerin oybirliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Anayasa'ya açıkça aykırı olan bu kararı derhal iptal edin. Sözümüz açık, kararımız net: İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! Türkiye’nin her ilinde tek ses olarak haykırıyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden değil önümüzden çekilin."