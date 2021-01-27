CHP'li Karabıyık: 'İnternetten alınan vergiler kaldırılsın'

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:43

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzaktan eğitim araçlarına ulaşma zorluğunu Meclis gündemine taşıdı.



Karabıyık, 31 Haziran 2021 tarihine kadar öğretmen ve öğrencilerin televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet alımlarında KDV’den muaf tutulmasına ve internet hizmetlerinden alınan KDV ve Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılmasına yönelik TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Karabıyık, "Teknolojik cihazlar ve internet erişimi, uzaktan eğitim için bir zorunluluk haline gelmiştir. Öğretmenler ve öğrenciler için bilgisayar ve internet eğlence veya lüks değil, bir eğitim aracıdır" dedi.

"2,8 MİLYON ÖĞRENCİ EBA'YA GİRİŞ DAHİ YAPAMADI"

Lale Karabıyık, "Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlar oluşmasına neden olmuştur. 2,8 milyon öğrenci bu süreçte EBA’ya giriş dahi yapmamıştır" dedi.

Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bilgisayar, tablet ve internete erişimde büyük sorunlar yaşadığını belirten Karabıyık'ın Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şöyle:

-Öğretmen ve öğrencilere, belgelendirmeleri halinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet teslimleri 30.06.2021 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

-Öğretmen veya öğrencilerin bulunduğu adreslerde sunulan kablolu veya kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti 30 Haziran 2021 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır."