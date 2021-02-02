CHP’li Karaca, faili meçhul gazeteci cinayetlerini raporlaştırdı
CHP’li Karaca’nın raporunda, gazeteci cinayetlerinde asıl faillerin yargılanmadığı, cinayetlerin cezasız kaldığı belirtildi. Raporda, “Devlet sırrı yasası değişsin, ‘Hakikat Komisyonu’ kurulsun” denildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı faili meçhul cinayetler ve cezasızlık raporunda, gazeteci cinayetlerinde asıl faillerin yargılanmadığı, alt sınırı düşük suçlardan ceza verildiğine dikkat çekildi. Gerçek faillerin ortaya çıkarılabilmesi için devlet sırrı yasasının değiştirilmesi ve Hakikat Komisyonu kurulması önerildi. Raporda, basını hedef alan siyasi üsluba karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.
CHP’li Karaca’nın hazırladığı raporda gazetecilerin 1990’lı yıllarda olduğu gibi hedef alındığı ve resmiyette sona eren OHAL koşullarının sürdüğü belirtildi. Öldürülen pek çok gazetecinin failinin bulunmadığı açılan soruşturma dosyalarında zamanaşımını beklediği vurgulanan raporda, şu değerlendirmeler yer aldı: “Yılda bir kez ‘failler bulunamadı’ ibareli tutanaklar düzenleniyor, dosyaların çoğu zamanaşımına uğruyor. Bazılarında birkaç tetikçi cezalandırılıyor ve mağdur yakınlarının taleplerine rağmen soruşturmalar faillerin bulunması için genişletilmiyor. Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Musa Anter, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Hrant Dink, Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerine dair dosyalarda yapılan ayrıntılı incelemeler, gazeteci cinayetlerinde asıl failler yerine alt kademedeki güvenlik güçleri ya da tetikçilerin yargılandığını ortaya koyuyor. Alt sınırı en düşük olan suçlardan ceza veriliyor. Verilen cezaların infazında ertelemeye gidiliyor, af yasaları ile failler serbest kalıyor.”
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