CHP'li Karaca: 'Mobbing sebebiyle intihara sürükleniyorlar'
'2020 yılında 302 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Mobbing ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle sağlık çalışanları intihara sürükleniyor...' diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hayatını kaybeden sağlıkçıları anarak, “14 Mart'ın bayram olarak kutlanacağı günler dileğimizle sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize salgında gösterdikleri olağanüstü mücadele ve gayret için teşekkür ediyorum” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin twitter adresinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"2020 yılında 302 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Mobbing ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle sağlık çalışanları intihara sürükleniyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ne yazık ki salgın döneminde de hız kesmedi. Salgının en ağır yükünü çeken sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesine ihtiyaçları var. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ne yazık ki bugünü bayram olarak kutlamak çok zor. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyor, 14 Mart'ın bayram olarak kutlanacağı günler dileğimizle Sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize salgında gösterdikleri olağanüstü mücadelle ve gayret için teşekkür ediyorum."
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