CHP'li Karaca: 'Tarımsal kredilerin geri ödemeleri ertelensin'

30 Aralık 2020 Çarşamba, 13:20

Salgın sürecinde çiftçilerin sorunlarının arttığını belirten CHP Deniz Milletvekili Gülizar Biçer Karaca TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde, son aylarda çiftçilere yönelik icra işlemlerindeki artışa dikkat çekti. Karaca, kanun teklifi ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ve Ziraat Bankası’nın 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullandırmış olduğu tarımsal amaçlı kredilerin işlemiş ve işleyecek olan bütün faizlerinin silinmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda yapılacak düzenleme ile kanun kapsamına giren 2020 sonuna kadar kullandırılmış tarımsal amaçlı kredilerin anapara üzerinden yapılandırılması ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 31.12.2020 tarihine kadar verdiği kredilerin ödemelerinin 2022 yılı sonuna kadar ertelenmesi hedefleniyor.

ÇİFTÇİNİN DEVLETTEN ALACAĞI 211 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Gülizar Biçer Karaca'nın teklfi için şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, tarımda kendi kendine yeten bir ülke iken birçok tarımsal ürünü dışarıdan alan bir ülke konumuna düşmüştür. 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi 'tarımsal desteklemelere ayrılacak pay gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inden az olamaz' düzenlemesini getirmiştir. Ancak aradan geçen 14 yılda tarımsal desteklemelere bütçeden ayrılan pay hiçbir zaman yüzde 1’i bulmamıştır.

2006 yılından bugüne kadar çiftçinin Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi gereği devletten alacağı miktar 211 milyar TL’yi bulmuştur. Hak ettiği tarımsal desteklemeleri alamayan çiftçiler aynı zamanda kur artışı neticesinde artan girdi maliyetleri ile mücadele ederken diğer yandan tarımsal ithalatta gümrük vergilerinin sıfırlanması ile karşılaşmışlardır. Türkiye’de üretilen ürünlerin ithal ediliyor olması ve yerli çiftçilerin desteklenmiyor olması neticesinde tarım sektörünü ayakta tutmaya çalışan çiftçiler borçlanmak zorunda bırakılmışlardır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhranın faturasını üreten kesimler ödüyor. Borç yükü ve faiziler altında ezilen üreticilerin dayanacak gücü kalmadı. Tarım politikalarında köklü değişikliğe gidilmeli. Pandemi döneminde daha fazla mağduriyet yaratmamak için çağrımız tüm milletvekillerinedir; Gelin 2021’e müjdeli haberlerle başlayalım, çiftçimizin yüzünü güldürecek teklifi yasallaştıralım."