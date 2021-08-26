CHP'li Karaca'dan çarpıcı çıkış: Taliban anlayışı, ülkemizde hakim olmadıysa...

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:19

Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Cumhuriyet’in kadınlara sağladığı kazanımları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Taliban’ın yaptıklarına, Afganistan’da 21. yüz yılda çağ dışı bir zihniyetle kadınları eve hapseden, kadınları burka altına sokan, kadınları çalışma hayatından koparan bu anlayış, bugün ülkemizde hakim olamamışsa işte bu tam da Cumhuriyet’in kazanımları sayesindedir" dedi.

Karaca’nın açıklaması şöyle:

Bugün 26 Ağustos, tam 99 yıl önce kadınlarımıza; özgürlüğe, bağımsızlığa ve eşit birey olma mücadelesiyle taçlanacak olan zafere yürüyüşün, Büyük Taarruz’un yıl dönümü. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak minnettarlığımı tekrar ifade etmek istiyorum. Bugün, 99 yıl sonra özgür bir Cumhuriyet kadını olarak siyasette, çalışma hayatında, ekonomik hayatta bir kadın ve eşit birey olarak varsam o günlerdeki mücadeleye ve Cumhuriyet’in kazanımlarına borçluyum. Benim gibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlarımız da aynı duygu ve düşüncede olmalılar.

Taliban’ın yaptıklarına, Afganistan’da olanlara, 21. Yüzyıla yakışmayan, 21. Yüzyılda çağ dışı bir zihniyetle kadınları eve hapseden, kadınları burk altına sokan, kadınları çalışma hayatından koparan bu anlayış, bugün ülkemizde hakim olamamışsa bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kadınlarımız, özgür bireyler olarak Cumhuriyet’in kazanımlarıyla, çalışabiliyor, eşit birey olarak siyasi mücadele verebiliyor, toplumsal, sosyal, ekonomik alanda eşit yurttaş olabiliyorsa işte bu tam da Cumhuriyet’in kazanımları sayesinde ve her şeyden önemlisi tabi ki başta kurucumuz, kurtarıcımız, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki, egemen güçlere, işgalcilere karşı verdiği tam bağımsızlık mücadelesi ve zaferle taçlanışı…





Ardından da hem ekonomik hayatta hem siyasi hayatta tam bağımsız Türkiye’nin kuruluşundan kaynaklanmaktadır. Tekrar buradan bir Cumhuriyet kadını olarak Cumhuriyet’in kazanımlarına ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bugün Afganistan’da yaşayanları, Afganistan’daki kadınlara reva görülen insanlık dışı muameleye bakarak, minnetimizi, şükranımızı tekrar ifade etmek istiyorum.''