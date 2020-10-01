CHP'li Kaya: Musluklardan su akmıyor ama vatandaşa fatura kesiliyor
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'da özellikle köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde su olmadığını ancak vatandaşa fatura kesildiğini söyledi. Kaya, “Musluklardan damla su akmıyor ama vatandaşa fatura kesiliyor” dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) çağrıda bulunan Kaya, “TİSKİ artık kendine gelmelidir. Trabzon’da yaz boyunca en çok konuşulan konulardan biri su sıkıntısıydı ve hala bir çözüm bulunmuş değil. Trabzon’da köyden mahalleye dönüştürülen 33 mahallemizde su yok. Bir gün iki gün değil, aylardır bu sorun yaşanıyor, çözen yok. Musluklardan damla su akmıyor ama vatandaşlara fatura gönderiliyor” dedi. Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne “Bu nasıl belediyeciliktir?” diye sordu.
"Damla su akmayan musluklara fatura gönderiliyor" diyen Kaya, “Pandemi nedeniyle ilk 2-3 ay ertelenen faturalar birden gönderiliyor. Pandemi bitti mi? Hayır. Bu nasıl vicdansızlıktır. Bir faturayı ödemekte zorluk çeken vatandaşlarımız 3 faturayı nasıl ödesin?” dedi.
"ÇARE OLMASI GEREKENLERİ GÖREVE ÇAĞRIYORUZ"
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne çağrısını yenileyen Kaya, “Çare olması gerekenleri göreve çağırıyoruz ve bir an önce su ve kanalizasyon sıkıntısının çözülmesini istiyoruz” diye konuştu. Su sıkıntısını muhtarlarla görüşen Kaya, muhtarların defalarca TİSKİ’yi aradığını ancak ‘çözeceğiz, halledeğiz’ gibi cevaplar aldıklarını iletti.
“Akmayan sular için vatandaşlarımıza fatura gönderiliyor. Hem de 85-130 TL arasında faturalar.” ifadesini kullanan Kaya, “Bu nasıl bir insafsızlıktır? Bu nasıl belediyeciliktir?” diye sordu.
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