CHP'li Kaya'dan iktidara 19 Mayıs çağrısı: Yasaklamayın!

18 Mayıs 2021 Salı, 18:14

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının engellenmemesi için Ankara Valisi Vasip Şahin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Kaya’nın açıklaması şöyle:

“Bu sene de bayramlarımızı pandemi koşullarında karşılıyoruz. Tüm tedbirleri alarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak istiyoruz. Gençlerimiz ve hep genç kalanlar heyecanlı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ata’mızın huzuruna çıkmak için saatleri saymaya başladılar. Buradan Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorum. Nasıl ki Filistin protestolarına, şampiyonluk kutlamalarına engel olmadınız, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ kutlamalarına, gençlerimizin, vatandaşlarımızın Anıtkabir’e Ata’mızın huzuruna çıkmasına da engel koymayın.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da seslenen Kaya, yüz yüze eğitim öğretime devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin okullarda bayramı kutlamalarına izin verilmesini talep etti. Kaya, “Gerekli tedbirleri alarak; gençlerimizin Ata’larına olan sevgi ve minnet duygularını ifade etmelerine fırsat verin” dedi.

Kaya, şunları söyledi:

“Yıllar oldu bayramlarımızı ağız tadıyla, gönlümüzce kutlayamıyoruz. AKP iktidarı milli bayramlarımızın kutlanmasının önüne akıl almaz engeller koydu, koymaya da devam ediyor. Bunlar nafile çabalardır. Bize her gün 19 Mayıs. Çünkü bizde; 13 Kasım 1918’de İstanbul Boğazı’ndan işgal donanmasına bakarak ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün umudu var. 6 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığı var. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ruhu var.”