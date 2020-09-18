CHP'li Keven: Yozgat kırmızıya boyandı, sadece uyarı yetiyor mu?

18 Eylül 2020 Cuma, 12:31

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Covid-19 salgını karşısında en riskli iller arasına girdiği belirtilen Yozgat için yeni tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın da söylediği gibi Yozgat'ın vaka sayısındaki artışla dikkat çektiğini belirten Keven "Ancak bu vaka artışı hızla sürerken acil tedbirleri almayan İl Pandemi Kurulu halk sağlığını yeterince umursamamaktadır. Yozgat ve ilçelerimiz şu an kırmızıya boyanmış durumdadır. Bu tablo salgını yönetemeyen İl Pandemi Kurulu'na bir şey ifade ediyor mu acaba. Sıkı tedbirleri ne zaman alacaksınız? Vaka sayısında ki ve hayatını kaybeden insanların sayıları bu derece artmışken ilimizde sadece ‘maske mesafe ve hijyen’ denilip geçilmektedir. Hijyen malzemelerine ulaşamayan insanlar sadece kuru lafla nasıl kendini koruyacak? Sadece uyarı yapmak yetiyor mu? Yozgat'ta salgın kötü bir noktaya ulaşmış durumda. Tedbirleri artırıp insanların kalabalıklar oluşturmasının önüne geçilmelidir. Okullar açılacak ve okulların temizliği dezenfektanı konusunda veliler ve öğretmenler tedirgin. Pazartesi günü minik yavrularımızı okullara gönderecek velilerin tedirginliği nasıl giderilecek soruyorum." dedi.

Keven, İl Pandemi Kurulu'nun artık halk sağlığını tehdit eden bu gidişata karşı harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.