CHP'li Kılıç: Ebubekir Şahin'le RTÜK'te yandaşlık pik yaptı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:17

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ebubekir Şahin’in devletin RTÜK Başkanı olmak yerine AKP’nin RTÜK Başkanı olmayı tercih ettiğini ifade ederek “Şahin’le RTÜK’te de yandaşlık pik yaptı. RTÜK Başkanı, muhalif basına karşı en ön saflarda yandaş medyada ise firarda” dedi. Kılıç konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vererek RTÜK Başkanı Şahin’in uygulamalarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ebubekir Şahin’in "devletin RTÜK Başkanı olmak yerine AKP’nin RTÜK Başkanı olmayı tercih ettiğini" ifade ederek “Şahin’le RTÜK’te de yandaşlık pik yaptı. RTÜK Başkanı, muhalif basına karşı en ön saflarda yandaş medyada ise firarda” dedi.

ŞAHİN’LE YANDAŞLIK PİK YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Kılıç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kararlarının hiçbir dönem bu dönem olduğu kadar tartışılmadığına dikkat çekerek, “Bu tartışmalar, Ebubekir Şahin’in Başkan olması ile pik noktasına ulaşmıştır” dedi.

RTÜK tarafından, TELE1, KRT, FOX ve Halk TV’ye ceza yağdırılmasına rağmen yandaş basının yaptıklarının görmezden gelindiğini ifade eden Kılıç, “Ebubekir Şahin, devletin RTÜK Başkanı olmak yerine AKP’nin RTÜK Başkanı olmayı tercih etmiştir. AKP iktidarına yönelik her türlü eleştiriyi susturması, AKP lehine olanları ise görmezden gelmesi için o koltuğa oturtulmuştur” diye konuştu.

Şahin’in başkanlığı döneminde AKP lehine, muhalefet aleyhine yönelik kararların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna işaret eden CHP’li Kılıç, “havuz medyası” olarak bilinen iktidara yakın başta TV kanalları olmak üzere basının görmezden gelindiğini ya da “teğet geçildiğini” söyledi.

NOYAN’IN ÖLÜM LİSTESİNİ HATIRLATTI

Kılıç, Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu programa konuk olan Sevda Noyan’ın, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası.” sözlerinin basına yansıdığını hatırlatırken, bu açıklamalara ilişkin RTÜK tarafından herhangi bir işlem yapılmamasını eleştirdi.

RTÜK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA İSTEDİ

Kılıç, gerçekleştirilen üst kurul toplantısına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “mazeret” bildirerek katılmadığını, Sevda Noyan’ın katıldığı programın da toplantıda görüşülmediğini bildirerek, “Şahin görevli olarak il dışında hangi toplantıya gittiğini açıklamalıdır” dedi.

Ebubekir Şahin’in, neden toplantıya katılmadığı ile ilgili sorular üzerine, “Üç ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim, raporlu hiç değildim, sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin. Yaptığınız suçtur?” açıklaması yaptığını hatırlatan Kılıç, “Sayın Başkan görevli olarak il dışına çıktığını söylüyor. Gördüğüm kadarıyla basına da yansıyan, Ankara dışında RTÜK Başkanının katıldığı bir toplantı olmadı. Korona virüs pandemi sürecinde böyle bir toplantı yapılabilmesi de çok zor. Üstelik pandemiden dolayı bütün toplantılar iptal olmuşken, bir tek RTÜK Başkanının katıldığı toplantının iptal olmaması da ilginç gerçekten. Ayrıca Başkan bu toplantının hangi ilde gerçekleştirildiğini ve hangi konuda yapıldığını da açıklarsa, kendisi ile ilgili ‘yalan söylüyor’ şaibelerini de ortadan kaldırmış olur” dedi.

ŞAHİN’İN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Sevda Erdan Kılıç, RTÜK Başkanının, Sevda Noyan için Ülke TV’ye ceza verilmemesi yönünde açıklama yaptığını, “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil.” diyerek bir skandala imza attığını ifade ederken, TELE 1 kanalına verilen yayın durdurma cezası için ise “Sopayı kullanma ihtiyacı hissettik” açıklamasında bulunduğuna dikkat çekti.

RTÜK’ÜN ÖZERKLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI KAĞIT ÜZERİNDE

RTÜK'ün özerk ve bağımsız yapısının kağıt üstünde kaldığını belirten Kılıç, Üst Kurul Başkanının haber sunan spikerler için “yorum yasağından” bahseden sözlerini de eleştirdi. Kılıç, “En iyisi isim isim yazarak, şu şu kişiler haber sunarken yorum yapamaz, ancak ‘ver mehteri’ diyerek muhalefete hakaret yağdıran gazeteci kılıklı yandaşlar istediği yorumu yapabilir diye toptan bir karar alsınlar ” dedi.

RTÜK BAŞKANI’NA İSTİFA ÇAĞRISI

İzmir Milletvekili Kılıç, Şahin’in RTÜK’ün tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşürdüğünü belirterek, RTÜK Başkanı’na şu sözlerle istifa çağrısında bulundu:

“RTÜK Başkanı en kısa sürede istifa etmelidir. ‘Darbecileri sevindiremeyiz’ demektedir ama geçmişte, Bülent Arınç’ın Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü elebaşı ile ilgili yaptığı ‘Hocaefendi Hükümeti çok seviyor’ başlıklı açıklamasını kişisel twitter sayfasına koyabilmektedir. Bütün AKP’liler Şahin’e ne kadar teşekkür etse azdır.

DARBECİLERİ CEZALANDIRACAK RTÜK DEĞİL, DEVLETTİR

Şahin, seri katil adayı Sevda Noyan’ın açıklaması için ‘çok büyütülecek bir konu değil’ demektedir. Peki, Noyan’ın, ‘komşularından gözüne kestirdiği 3-5 kişi için liste yapıp kıyıma onlardan başlayacağını söylemesi’ ne anlama gelmektedir? Başkan ‘ceza verirsek darbeciler mutlu olur’ demektedir, ancak darbecileri belirleyecek ve cezalandıracak olan devlettir, RTÜK değil. Üst Kurul, hukuk kurallarını siyasi bakış açısına göre yorumlayamaz. Birilerini sevindirmemek ya da üzmemek amacıyla kuralları uygulamamazlık yapamaz.”