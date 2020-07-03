CHP'li milletvekillerine polis saldırısı: "Küfür ve şiddet!"

03 Temmuz 2020 Cuma, 18:05

TBMM’deki 'çoklu baro' teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sürerken Baro başkanları ve gazeteciler Meclis'e alınmadı. Baro başkanlarına destek vermek amacıyla yanlarında duran CHP'li milletvekilleri Mahir Polat, Ali Öztürk ve Onursal Adıgüzel'e polis saldırdı.

"BOĞAZIMI SIKTILAR"

Cumhuriyet'e konuşan Mahir Polat, gazeteci Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınmasını engellemeye çalıştıkları esnada 'AKP'nin kolluk kuvvetleri' diyerek nitelediği polisler tarafından saldırıya uğradıklarını, kendisinin boğazını sıktıklarını ifade etti.

Devletin polisinin bir parti kuvveti gibi hareket ettiğini ifade eden Polat, "Adalet Komisyonu görüşmeleri devam ederken baro başkanları ve gazeteciler halkın meclisine alınmıyor. Gazeteci Hürtaş'ı polisler haksız yere gözaltına almaya çalışırken engellemek istedik. Bu esnada AKP'nin kulluk kuvvetlerinin saldırısına uğradık. Benim boğazımı sıktılar. Devletin polisi, bir partinin kolluk kuvveti gibi hareket ediyor" dedi.

"KÜFÜR VE ŞİDDET"

Beraberindeki CHP'liler Öztürk ve Adıgüzel'in polisler tarafından küfür edilerek şiddet uygulandığını dile getiren Mahir Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketi bölerek yönetmeyi amaçlayan iktidar, baroları da bölerek yönetmeyi planlıyor. Yine onlardan emir alan bu polisler, bir vekille konuştuğunu bilmiyor. Çok orantısız güç kullandılar. Milletvekilimiz Ali Öztürk'e küfür ederek darp ettiler."



