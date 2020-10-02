CHP'li Mustafa Adıgüzel'den Fahrettin Koca'nın açıklamalarına tepki: "Sonunda itiraf geldi"
CHP'li Mustafa Adıgüzel, 7 aydır söylediklerinin doğrulandığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hasta kayıtları ile ilgili açıklamarına tepki gösterdi.
CHP Ordu milletvekili İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Adıgüzel Bakan Koca’ya tepki gösterdi.
Adıgüzel, “Sonunda itiraf geldi. 7 aydır söylediğim doğrulandı. Bakan ‘her pozitif vaka hasta değildir’ ifadesi ile tabelaya sadece belirti gösterenlerin yazıldığını açıkça söyledi. Peki, o halde vaka sayısı kaç? Vefat sayılarından skor yapmaya çalışmıyoruz. Ölüme terk ettiğiniz insanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Neymiş belediye vefat kayıtları ile TÜİK kayıtları ayrı ayrıymış. Cesaretin varsa il il sayıları açıklasana! Hele ki sağlık emekçileri hakkında konuşacak en son kişi sensin. Sen önce git sağlık personelinin döner sermaye tablosundaki yaptığın saçmalığın, sağlıkçıların şehit, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmamasının hesabını ver” dedi.
‘AKLIMIZLA OYNAMAYIN’
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlığımızla ve aklımızla oynamayın” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, “28 Temmuz’da 963 ‘vaka’, 29 Temmuz’da 942 ‘hasta’ açıklandı. Tıp biliminde vaka ile hasta aynı şeyi ifade eder. Madem ‘vaka’ ve ‘hasta’ farklı şeyler, bir gecede ne değişti de ‘vaka’ların tamamı hastalandı?” denildi. Öte yandan, eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da “6 aydır bunu söylüyorduk” diyerek Bakan Koca’yı istifaya çağırdı.
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