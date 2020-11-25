CHP'li Nazlıaka: "'Kadına şiddet politiktir' diye haykırmaya devam edeceğiz"

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:12

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Nazlıaka, Mirabel kardeşlerin 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde verdiği mücadele sayesinde Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi’nden (CEDAW) İstanbul Sözleşmesi’ne kadar önemli uluslararası anlaşmaların hayata geçirildiğini vurguladı. Nazlıaka, “Bu yıl 25 Kasım’ı pandemi koşullarının gölgesinde karşılıyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor” dedi.

Koronavirüs pandemisi döneminde kadına yönelik şiddetin giderek arttığını vurgulayan Nazlıaka, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi; kazanılmış haklarımıza dahi göz diken, kadınları ‘fıtrat ve kader’ arasına sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi’ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. ‘Kadına yönelik şiddet politiktir’ diye haykırmayı sürdüreceğiz.”

‘GELECEK KADINLARIN ELLERİNDE YÜKSELECEK’

“Bizler Halide Edipler’den, Bahriye Üçoklar’dan, Türkan Saylanlar’dan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek; biz kadınların ellerinde yükselecek.”

“Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz.