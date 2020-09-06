CHP'li Onursal Adıgüzel'in koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2020 Pazar, 12:27
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Sosyal medyadan açıklama yapan Onursal Adıgüzel, "Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Onursal Adıgüzel sosyal medyadan şunları paylaştı: 

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."


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