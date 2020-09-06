CHP'li Onursal Adıgüzel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede olduğunu açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Onursal Adıgüzel, "Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Onursal Adıgüzel sosyal medyadan şunları paylaştı:
"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."
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