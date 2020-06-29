CHP’li Özel, İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen güvenlik soruşturması teklifine tepki gösterdi: ‘Sülale boyu fişleme’

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Özel, şunları dile getirdi: “Kenan Evren yataktan kalksa, ‘Bu kadarına ben de cesaret edemedim, boynuz kulağı geçti’ der. Bu, açık bir fişleme teklifidir. 12 Eylül döneminde vatandaşlar fişlenmişti, şimdi sülale boyu fişleme ile karşı karşıyayız. Teklife göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birinci derece yakınlara da yapılacak.

Kardeşiniz bambaşka bir görüşten olabilir, sizin suçunuz ne? Bir suç varsa kardeş yargılanır... Kişi dışında kişinin birinci derece akrabalarına ilişkin inceleme yapılmasına olanak sağlanıyor olması, kişisellik ilkesini zedeliyor. Bu düzenlemeye göre Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bu görevlere gelmesi mümkün olamazdı. Gariban vatandaşa gelince ‘Ben birinci derece yakınlarına bakarım’ diyor.

İktidar, AKP’li olmayanların devlet memuru olmaması için böyle bir düzenlemeyi tehdit olarak kullanıyor. Bu maddeyle hiçbir devlet memurunun güvencesi olmayacak. İşe girmek isteyen herkes, sadece kendisine değil sülalesine ve etrafına otokontrol yapmak zorunda kalacak.”