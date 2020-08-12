CHP'li Özel: Rektörler, liyakat değil, saray rejimine sadakat peşindeler!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:20

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, rektör atamaları ve keyfi işlemleri nedeniyle süresi dolmadan ayrılmak zorunda kalan rektörleri TBMM gündemine taşıdı. Son olarak Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın eşine özel kadro açtığı iddialarını anımsatan Özel, üniversitelerde yükselebilmek için liyakat yerine bir siyasi partiye yakınlık kriterinin öne çıktığı, üniversitelerdeki akademik ve bilimsel özgürlüğün geriye gittiği, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında düşüşler olduğuna dikkati çekti.

Özel, üniversitelerin idari, akademik ve mali açıdan daha özerk hale getirilebilmesi için TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi.

Özel’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“LİYAKAT DEĞİL SARAY REJİMİNE SADAKAT”

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, üniversitelerin bilimsel, idari ve mali özerkliğine zarar vermekte, siyasal ve idari baskılar üniversite eğitiminin niteliğini düşürmektedir. Bu baskılar ve müdahaleler nedeniyle üniversiteler asli görevi olan bilimsel üretime yeterince vakit ayıramamaktadır. Rektörlük seçimlerinin kaldırılması, rektör atanmak isteyen öğretim üyelerinin akademik başarı, uluslararası yayın, liyakat ve üniversitelerin asli unsuru olan öğrencilerle iyi ilişkiler geliştirmek yerine aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olan cumhurbaşkanı ve onun emrindeki siyasi kadrolarla iletişim kurmayı tercih etmesine neden olmaktadır. Saray rejimi atadığı rektörlerde liyakat değil saray rejimine sadakat aramakta, bu nedenle rektör olmak isteyen öğretim üyeleri de buna öncelik vermektedirler. 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinin ardından atanan üniversite rektörlerinin sosyal medya hesapları, farklı düşünen muhaliflere hakaret ve iktidar politikalarına övgü içeren mesajlar içermektedir. Ne yazık ki üniversitelerin bilim üretme kapasiteleri düşmüş, üniversitelerimiz uluslararası kuruluşların sıralamalarında daha geriye gitmiştir.”

“SARAY REJİMİ AKADEMİYE ZARAR VERİYOR”

Mevcut mevzuata göre üniversite rektörlerinin görev süresi 4 yıl olsa da, liyakata göre atanmayan rektörlerin görev sürelerinin fiilen daha kısa olduğuna dikkati çeken Özel, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı’nın da görevinden uzaklaştırıldığını, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı ve Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman’ın da siyasi baskılarla istifa ettirildiğini söyledi.

Konuya ilişkin bir soru önergesi de veren Özel, saray rejiminin üniversitelerin özgür ve özerk yapısına müdahale ettiğini, bunu da rektör atamaları başta olmak üzere bir dizi mekanizmayla gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Özel, “Üniversitelerimizin idari, mali ve akademik özerkliğe sahip olmaları, üniversitelerimizi dünyadaki diğer üniversitelerle daha fazla rekabet edebilir hale getirecektir. Son yaşananlar, saray rejiminin akademiye verdiği zarara gözler önüne sermektedir” dedi.