CHP’li Özel’den Erdoğan’a “Z kuşağı” yanıtı: “5 maaşı biliyor mu bu gençler?”

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:14

Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Z KUŞAĞI KENDİNE SARAY YAPANLARI BİLİYOR”

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında vatandaşın sıkıntılarını konuşmak yerine döndü dolaştı Sayın Genel Başkanı’mızın SSK dönemini Z kuşağına anlatmaları gerektiğini söyledi. Z kuşağı, kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil. En büyük üzüntümüz, belli yaş altındaki gençlerin ailelerin koşullarından dolayı yaşadığı adaletsizliktir. Birinin elinde telefon var diğerinin yoksa bizim derdimizdir. Onlar en çok eşitsizlik ve haksızlıktan rahatsızlardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın dikte etmesine gerek yok, onlar bir şey öğrenmek isterlerse öğrenirler. SSK Genel Müdürü, SSK’da hükümetin altında aldığı kararları yapıyor. Erdoğan, ‘ben yapmadım müdürler yaptı’ diyor mu? Hesabı Kemal Bey verecek. Kemal Bey döneminde 4,5 milyar TL açık var, şimdi 400 milyar TL açık var. Tam yüz kat artmış. O dönemde daha az prim alınıyordu, emekli olmak için kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli oluyorlardı. Hep asgari ücretli olduğunda emeklinin aldığı maaş, şimdikinin iki katıydı. Kemal Bey ne kadar temiz ve düzgün bir insanmış ki Tayyip Erdoğan’ın ona bulduğu kusur SSK müdürüykenmiş. Z kuşağı bilsin diyor. Z kuşağı kendine saray yapanları biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bir apartmanın dördüncü katında oturuyor; Tayyip Erdoğan, bin 500 odalı sarayda oturuyor. Bunları benim söylememe gerek yok, Z kuşağı görüyor.

“5 MAAŞI BİLİYOR MU GENÇLER?”

Pergoleci Fahrettin üç, eşi iki maaş, eve beş maaş giriyor. Bu beş maaşı bilmiyor mu gençler? Bu beyefendi suçüstü yakalanınca, ‘hayır işlerinde kullanıyorum’ diyor. Ahireti de bizim sırtımızdan. Bırak devleti, devlet ne yapacağını bilir. Hanımefendi yakalandı, ‘alıyordum ama feragat ettim.’ Feragatin de belgesini görmedik. Gençler bunları görüyor Recep Bey. Ama görmeden sizin yaptıklarınız var. Biri gelip geçmişi anlatacaksa, AKP yokken KPSS’ye giriliyordu, yüksek alan işe giriyordu. Şimdi mülakat var. Yukarıdan torpilli olanına iş var. Gençler gelecekten endişeli ya, ülkeyi AK Parti yönettiği için. Eskiden okulu bitiren hemşire, göreve atanıyordu. Her mesleğin atanamayanları var. Sanki kusur kendindeymiş gibi atanamayanlar, milletin çocukları, orta direk ailelerin çocukları. Bunun için sözlü mülakat getirdiler. Size reis deyince aklınıza ne gelir? Temel Reis gelir. Ama onlar için olmaz. Recep Tayyip Erdoğan gelecek akla. Bu gençlerin sorularını çaldılar. Soruları çaldılar, FETÖ’cülere verdiler. Şimdi işsiz ya da düşük maaşla çalışıyor Neden? Senin atadığın ÖSYM Başkanı, soruları çalıp, FETÖ’cülere verdiler diye. Z kuşağı sizi şuradan biliyor. Boğaziçi’ne AK Partili rektör atadınız. Partili rektör. Sonra da gidip Boğaziçi kapısına kelepçe takıp, rezil ettiniz. Boğaziçi’nin kuralı var. Bir şey hatırlatılacaksa, bu Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin iki kurucu babasına ‘iki ayyaş’ dedi. Yaşam biçimine bakış açısı öyle ki Atatürk ve İsmet Paşa, içki içtikleri için ‘iki ayyaş’ dedi. Gençler bakınca, geçmişte bunları görecek. Belki yeni doğmuşlardı, ama bu ülkenin iki kurucu babasına ‘iki ayyaş’ diyeni affetmezler.

“30 SENE ÖNCESİNDE NEYİ ANLATACAKSIN”

Ben sordum, en çok ‘hayvan hakları yasasını çıkarın’ dediler. Kaç yıldır söz veriyorsunuz, nerede yasa? Birlikte toparladık, koyduk niye yapmıyorsunuz? Gençler kadın hakları konusunda bir şeyler istiyor. Gençler ötekileştirmeyin istiyor. Hiçbirinde yoksunuz, sonra 30 sene öncesini anlatacaksınız. Neyi anlatacaksın. Artık bıkkınlık veren bir şey var. Aşağıda baktığımda bunların grup başkanvekilleri, kadın milletvekilleri, Meclis başkanvekilleri, birtakım suçların kişinin partisine mal edilmesinin çok yanlış olduğunu söylerler. Tecavüzcünün partisi olmaz. CHP’de numunelik olmuş. Kimse örtbas etmemiş. Bir gün dedim. Aynı olaylarda AK Parti il başkanlıklarında yaşanan olaylar var dedik. 9’uncusunda ‘durun’ dediler. Partisinde 30 küsur olay var, ‘sus’ diyorlar. Biraz daha söylerlerse kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim. Bize yakışmaz ama. İnsanlar aç, insanlar yoksul, aşı temin edemiyorsun, bunları konuşmak yerine, ‘bunları söylersem CHP yıpranır mı’ diyorsun. Çok meraklıysan okurum aşağıda.

“AŞININ ARKASI YOK”

Aşı bulunuyor mu çok ciddi sorun var. Sağlık Bakanı’nın kendi sözleri ilk aşı 11 Aralık’ta gelecekti. Sağlık Bakanı beyanına göre 40 milyon doz aşımızın olması lazım. Şu ana kadar 9,5 milyon doz aşı geldi. Ağırdan alıyorlar, aşı yok. Aşı olsa ‘günde bir buçuk milyon doz aşılarız’ diyorlardı. Günde bir buçuk milyon doz ile 30 milyonu aşılayabilirdik. Aşının arkası yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. 40 milyon doz aşımız olsa, bizim sağlık ordumuz aşılamayı hızla tamamlar. Söylenenin dörtte biri gelmiş. Hepsi gelse bile 25 milyon kişi. Oysa biz göçmen misafirlerimiz dahil, 87 milyon kişiyiz.

“ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALIDIR”

Recep Tayyip Erdoğan, sözcüsü Ömer Çelik ve bukalemun Mahir Ünal. Mahir Ünal’ın ciddiye alınacak bir şeyi yok. Farzı misal, gel Mahir Ünal desem, ‘benim büyük dedem de CHP’liydi…’ Ama bunların hepsi CHP’ye saldırmak dışında bir şey konuşmazlar. Çünkü millet işsizdir, millet güvencesizdir, milletin sağlığı güvende değildir. ‘Ezanımıza saldırı var arkamda toplan.’ Kim toplanacak arkanda? İcraya düşürdüğün esnaflar. ‘Beka sorumunuz var.’ Kim toplanacak arkana? Traktörünü aldığın çiftçiler, borç altında olduğu için tüm harcama limitleri dolmuş memur kardeşlerimiz. Yok öyle bir şey! DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. O talepleri yükseltmek boynumuzun borcudur. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. SSK kesintileri, hiç değilse pandemi sürecinde hazine tarafından karşılanmalıdır. Hazineden patronlara destek yapıyorlar. 12 yıldır işverenlere 5 puanlık SGK indirimi yapıyorlar. Yapın ama dönün bir 5 puan da bu işçi kardeşlerimiz için yapın. Buna itiraz ediyoruz, bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu talebin yükselmesi gerekiyor. ‘Arzu Çerkezoğlu, muhalif bir kişilik, her şey güllük gülistanlık.’ O zaman sağa bakalım. Memur Sen var, AK Parti’nin desteklediği. Memur Sen, bütün memurlara en düşük maaş kaçsa bakın, maaşlarına ilave edin. Bunu talep ediyor, iktidara en yakın memur sendikası. O sendika sizin bir dediğinizi iki etmiyor, niye yapmıyorsunuz? Bizi dinlemiyorsunuz, Memur Sen’i dinleyin. Tebrik ediyoruz Memur Sen’i sendikacılık yaptığı için. İşçi sendikası var Hak İş. Size yakın, kolluyorsunuz o da sizi kolluyor. Sendikacılık yaptıkça arkalarındayız. Demiş ki, kısa çalışma ödeneğinin artırılması ve ücretsiz izne çıkarmanın işçi lehine düzenlenmesini talep ediyoruz. İşçiye ne veriliyorsa, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan veriyorlar, işçinin kumbarası.