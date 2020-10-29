CHP'li Özel'den Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi: Gerçek bir fiyasko ile karşı karşıyayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olmayan aşıları pazarlamayın çıkışına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den cevap geldi. Özel, "Kabul etmelisiniz ki gerçek bir fiyaskoyla karşı karşıyayız" dedi.
Dün ilk kez İstanbul'da toplanan Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı iddiaları ile ilgili, "Ortada olmayan bir aşının varlığı iddia edildi. Aşı ile ilgli başından beri firmalarla görüşüldü. Ama ortada aşı yok. Eğer varsa bir aşı bize söylesinler alalım. X firmada var ama şimdi yok diyerek aşıları pazarlamasınlar. İlk günden beri aşı için büyük çaba içindeyiz" ifadelerini kullandı.
"AŞI GETİRECEK FİRMALAR OYALANDI"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Koca'ya tepki gösterdi.
Özel, "Sn. @fahrettinkoca sizi hayretle dinledim. TEB 11 Eylül'de önce size sonra 3 ayrı kuruma yazılı bildirmiş 14 Ekim'e kadar oyalanmış. İzin verilse aşılar gelecek. 45 gün bekleyen firma 1,5 milyon aşıyı İran’a satmış. Kabul etmelisiniz ki gerçek bir fiyaskoyla karşı karşıyayız!" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
Video Haberler
- 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
- Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
- Canlı yayında muhabirin talihsiz anı
- Aldığı yanıt şoke etti; 500 kilometre hızla geliyordum
- Erdoğan'a yanıt sokaktan geldi! Gözyaşlarıyla isyan etti
- Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
- İzmir’de tekel bayisinde dehşet anları!
- Patara'da peş peşe iki hortum endişe yarattı
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı
- Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor