CHP'li Özel'den Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi: Gerçek bir fiyasko ile karşı karşıyayız

29 Ekim 2020 Perşembe, 20:27

Dün ilk kez İstanbul'da toplanan Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı iddiaları ile ilgili, "Ortada olmayan bir aşının varlığı iddia edildi. Aşı ile ilgli başından beri firmalarla görüşüldü. Ama ortada aşı yok. Eğer varsa bir aşı bize söylesinler alalım. X firmada var ama şimdi yok diyerek aşıları pazarlamasınlar. İlk günden beri aşı için büyük çaba içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"AŞI GETİRECEK FİRMALAR OYALANDI"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Koca'ya tepki gösterdi.

Özel, "Sn. @fahrettinkoca sizi hayretle dinledim. TEB 11 Eylül'de önce size sonra 3 ayrı kuruma yazılı bildirmiş 14 Ekim'e kadar oyalanmış. İzin verilse aşılar gelecek. 45 gün bekleyen firma 1,5 milyon aşıyı İran’a satmış. Kabul etmelisiniz ki gerçek bir fiyaskoyla karşı karşıyayız!" dedi.