CHP’li Özer: “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”

25 Eylül 2020 Cuma, 14:40

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya’daki otelinin plajındaki beyaz kumun Salda Gölünden getirilmediği, Niğde’deki bir firmadan (Niğtaş) satın alındığı işletme tarafından faturalarla beyan edilmesine ve ana ham maddesinin kalsit yani mermer tozu olduğu bu faturalarda ortaya çıkmasına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı otelin temiz olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’in soru önergesine verilen yanıtta; “Bahsi geçen beyaz kum özelliği taşıyan maddenin, denetim esnasında sahilde serili olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Bir gazetecinin “Bu kumlar Salda Gölü’nden mi getiriliyor?” sorusu ile çektiği görüntüleri yayınlaması sonrası bu gazeteci hakkında şikayette bulunan otel işletmesinin kumun satın alındığını gösterir faturayı savcılığa beyan ettiğine dikkat çeken CHP’li Özer, önergeye gelen yanıtta bu faturaya hiç değinilmediğini söyledi.

DENETİM ESNASINDA SADECE SAHİLE Mİ BAKILDI?

“Söz konusu denetim yapılırken sadece sahile mi bakıldı?” diyen CHP’li Özer şöyle devam etti: “Denetim yapılırken otelin kendi beyanı olan faturalar incelendi mi? O faturada yazan 1300 kg’lık kalsit maddesi nerede, diye sorulup araştırıldı mı? Araştırıldıysa kalsit yani mermer tozunun ne için kullanıldığı soruldu mu? Denizin altındaki plaj kumu incelendi mi? Yoksa yanıtta söylendiği üzere, sahile bakıp, burada beyaz kum serili değil ki, mi denildi?”

CHP’li Özer, temmuz ayının başında verdiği soru önergesi sonrası yapılan denetleme hakkında yeterli açıklama yapılmamasını da eleştirerek, “Ya otelin sahibi Kültür Bakanı olduğu için göstermelik bir denetleme yaptılar ya da özellikle aydınlatıcı bir açıklama yapmıyorlar” dedi.

194 DENETİMDE 12 İDARİ YAPTIRIM CEZASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’in soru önergesine gelen yanıtta Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otelinde yapılan denetim şu ifadelerle anlatıldı:

“Antalya ili, Kemer İlçesi, Kiriş Koyunda faaliyet gösteren Maxx Royal Resort Otel’in sahil kısmında 04.08.2020 tarihinde Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik personellerince denetim gerçekleştirilmiş olup; söz konusu otelin 03.07.2020 tarihi itibariyle faaliyete açıldığının beyan edildiği, tesisin denetim esnasında açık ve faal olduğu, otelin sahilinde soru önergesinde bahsi geçen beyaz kum özelliği taşıyan maddenin, denetim esnasında sahilde serili olmadığı tespit edilmiş ve denetim anı görüntüleri alınmıştır.”

Bakanlık yanıtta ayrıca 2020’de Turizm ve Konut sektöründen kaynaklı su ve deniz kirliliğine etkileri üzerine 194 denetim yapıldığını, bunların 12 tanesine de idari yaptırım uygulandığını belirtti.