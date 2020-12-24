CHP'li Özgür Ceylan: Şimdi de Çanakkale-Balıkesir sahil bandına göz diktiler
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Balıkesir-Çanakkale Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın “yağma planı” olduğunu belirterek, “Kanal İstanbul’dan sonra şimdi de Çanakkale – Balıkesir sahil bandına göz dikmiş durumdalar. Hazırlanan bütünleşik plan, yerel yönetimleri by pass ederek yağmanın önünü açan bir plandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı toprakların, birilerinin batırdığı ekonomiyi kurtarmak için Katar’a ya da Londra’daki tefecilere peşkeş çekmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.
Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Balıkesir ve Çanakkale sahil bandı ile Gökçeada ve Bozcaada’nın da aralarında bulunduğu adaları kapsayan “Balıkesir-Çanakkale İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı”nı Meclis gündemine getirdi. Ceylan, “Söz konusu plana göre, Güney Marmara olarak adlandırılan, Balıkesir-Çanakkale kıyı şeridi, Gelibolu Tarihi Yarımadası ve Bozcaada ile Gökçeada’yı içine alan yeni bir rant kuşağı oluşturulmaktadır” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle önerge veren Kurum, “Plan nasıl bir süreç izlenerek hazırlanmıştır? İki il kapsamında birçok yerleşim alanını ilgilendiren bu plan hazırlanırken karar alma süreci nasıl gerçekleştirilmiştir? İlgili belediyelerin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmış mıdır? Şayet alındı ise ilgili belediyelerin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri nelerdir? Plan hazırlama süreci katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmüş müdür” diye sordu.
Planın hazırlanışı sırasında Çanakkale ve Balıkesir’in birer tarım ve turizm kenti olduğu gerçeğinin göz önüne alınıp alınmadığı hakkında bilgi isteyen Ceylan, “Çanakkale ve Balıkesir illerinde yerel yönetimleri ‘By-Pass’ eden bu planla makro düzeyde ortaya konan ulusal hedefler nelerdir? Bu planla hangi kamu yararına ulaşmak amaçlanmıştır” sorusu yöneltti.
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