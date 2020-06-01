CHP’li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı’nda
CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçen ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla, 'hakaret' ve 'iftira' suçlarını işledikleri gerekçesiyle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasanın 83. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği belirtilerek, hazırlanan fezlekenin TBMM’ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na gönderildiği ifade edildi.
Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.
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