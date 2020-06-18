CHP'li Özgür Özel'den Soylu'nun 'namussuzluk' sözlerine tepki

18 Haziran 2020 Perşembe, 19:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ü hakaretlerle hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Twitter adrsinden Süleyman Soylu'nun, "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, "Bu olayda bir başkasını namussuzlukla suçlayan tek kişi Süleyman Soylu. Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor" dedi.

Soylu'nun ifadelerine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Saygı Öztürk'ün yazısındaki namussuzluk nerede? Bu olayda bir başkasını namussuzlukla suçlayan tek kişi Süleyman Soylu. Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor! Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir!"