CHP'li Özgür Özel'den Soylu'nun 'namussuzluk' sözlerine tepki
Soylu'nun 'Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur' açıklamalarına tepki gösteren Özel, "Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ü hakaretlerle hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.
Twitter adrsinden Süleyman Soylu'nun, "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, "Bu olayda bir başkasını namussuzlukla suçlayan tek kişi Süleyman Soylu. Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor" dedi.
Soylu'nun ifadelerine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:
"Saygı Öztürk'ün yazısındaki namussuzluk nerede? Bu olayda bir başkasını namussuzlukla suçlayan tek kişi Süleyman Soylu. Gazetecilerle uğraşmanız değil yaşananlara açıklık getirmeniz gerekiyor! Bu yazıya bu denli sert bir tepki, ancak suçluluğun telaşıyla verilebilir!"
Video Haberler
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
- 'Hayalet' paniği! Çareyi polis çağırmakta buldular
- Mevlana’nın oğluna ait ‘tılsımlı gömlek’ gizemini koruyo
- Twitter'dan çok konuşulacak özellik
- Şaşırtan tepki: Biz zaten yaşayan ölüyüz
- Çekmeköy hayvanat bahçesinde şaşkına çeviren dostluk
- Minibüsçülerin yolcu kavgası kameralara böyle yansıdı