CHP’li Özkoç, Belediye Başkanı Atabay hakkındaki iddiaları değerlendirdi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

CHP’li Özkoç TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Atabay’ın FETÖ taktikleriyle saldırı altında olduğunu kaydeden Özkoç, Atabay’ın 5 yıl önce belediye başkanı olmadığı dönemde yapılan bir kaçak yapıyla ilgili süreç nedeniyle hedef alındığını dile getirdi. İmar affı nedeniyle söz konusu kaçak yapının yıkılmadığını kaydeden Özkaç, bu kez söz konusu yapının üzerine kaçak katlar çıkıldığını kaydetti. Atabay’ın bununla mücadele ettiği için hakkında söylentiler çıkarıldığını söyleyen Özkoç, şunları dile getirdi: “Söylentilere muhatap olan kadın ne olay ilk çıktığında ne de bugün herhangi bir şekilde suç duyurusunda bulunmuş değil. Montaj olduğundan şüphelenilen görüntü ve seslendirmeler 12 yaşındaki bir kızın bir cemaat mensubu tarafından tacizinden hemen sonra devreye sokuluyor. Konu rant konusu. Konu kaçak yapılaşma konusu. Sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlatılıyor. Atabay, kumpas olduğunu belirttiği bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunuyor.”

Özkoç, iktidara yakın TV ve gazetelerde Atabay’ın tutuklandığı yönünde haber yapıldığını belirterek “Böyle bir gelişme yok. Bu nasıl bir haberciliktir? İnternet haber sayfalarında gerçekmiş gibi yayımlayarak milyonlarca kişinin okumasını sağlayıp ondan sonra kaldırdık diye bunun arkasına nasıl sığınabiliyorsunuz? Bu kumpasta yandaş basın tarafından tutuklu gösteriliyorsa; bunlar kumpasın ortaklarıdır. Bunlar FETÖ taktikleridir. Basın dördüncü unsurdu güçler ayrılığında. Bugün maalesef itibarsız bir noktaya getirildi” dedi.

Öte yandan Özkoç, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili iddiaların, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve yardımcıları tarafından hassasiyetle incelendiğini ve takip edildiğini belirtti.

‘MACRON HADDİNİ BİLMELİ’

Dış politikaya yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özkoç, “Hiç kimsenin iç siyasetimize müdahale etme hakkı yoktur. CHP olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Macron haddini bilmeli. Gerilimi tırmandıran tavırdan vazgeçmeli. Yunanistan ile aramızda olan sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahip. Sorun diplomasi masasında çözülmeli” diye konuştu.

Devletin tıbbi malzeme sektörüne ödeme yapmadığını kaydeden Özkoç, “Yarın sağlık sistemi çökmeye başlar. İlaçlar verilemezse onları dolarla paralar ödediğiniz yandaşlar mı kurtaracak” dedi.