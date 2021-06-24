CHP'li Özkoç: 'Sonuna kadar mücadele edeceğim'

24 Haziran 2021 Perşembe, 10:23

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün Esenler ilçesindeki çalışmalarının ardından Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kararı alınan Tozkoparan Mahallesi'nde; elektrik, su doğal gibi temel hizmetleri kesilen yurttaşlarla bir araya geldi.

Kendilerine yer gösterilmeden evlerinden çıkmaya zorlanan; elektrik, su ve doğalgazları kesilen yurttaşları ziyaret eden Engin Özkoç, polis kamerasının kendisini de çektiğini fark edince tepki gösterdi. Özkoç, "ben milletvekiliyim beni niye çekiyorsun" dedi.

"BAŞKANIM YAŞADIĞIMIZ YERE GÖZ DİKTİLER"

CHP'li Özkoç ve Tozkoparan sakinleri arasında geçen diyalog şöyle:

Yurttaş: Benim çocuklarımın çizgi film izlemesini engellediler. Çocuk diyor ki 'Ben arkadaşlarımı bir daha görecek miyim?’ Çocuğum diyor ki 'Ben bahçemde bir daha oynayabilecek miyim?' Başkanım yaşadığımız yere göz diktiler. Allah rızası için bunlar bugün kestiler burayı yardım edin yarın geriye taksınlar. Biz buranın çocuklarıyız. Kurban olayım bize yardım edin.

Engin Özkoç: Arkadaşlar şimdi ben size bir söz veriyorum; Burası Tozkoparan, burada kentsel dönüşüm ile ilgili bir karar alınmış. Burada oturan insanlar bir sözleşme imzalamadan, rızaları alınmadan, oturacak bir yer gösterilmeden buradaki binaların yıkımına karar verilmiş. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkesinde vatandaş böyle zor duruma düşürülerek böyle bir karar alınamaz. Size söz veriyorum; bugün buradan çıkacağım Ankara’ya gideceğim, Ankara’ya gittiğim zaman ilk iş, hem ilgili bakana hem AKP Grubu'na, hem diğer siyasi partilere buradaki Tozkoparan'ı anlatacağım. Burada mesele AKP, CHP, MHP, İYİ Parti meselesi değil. Mesele vatandaşın mağduriyeti. Hangi siyasi partiden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi öz mülkü elinden alınıyorsa o vatandaş muhatap alınıp onunla bir sözleşme imzalanır. Mağdur ediliyorsa, eğer dairesi yıkılıyorsa bedeli ödenir. Kendisine oturacak bir yer gösterilir. Ondan sonra o vatandaş ile ilgili işlem yapılır. Burada böyle yapılmadığını gördüm, duydum, bana anlatıldı.

Yurttaş: Suları bağlarsınız. İSKİ Büyük Şehir Belediyesi'nin emrinde. Doğalgaz Büyükşehir Belediyesi'nin emrinde. En azından yarın gelip o temel ihtiyaçlarımızı görsek.

Engin Özkoç: Bir tek ricam var. Şurada gördüğünüz memur arkadaşlar hepsi sizin benim kardeşlerimiz. Onlar sadece görevlerini yapıyorlar.

Yurttaş: Benim babam 40 yıl memurluk yaptı. Bir gram, kravatını gevşetmedi. Bir gram işine sakal tıraşsız gitmedi. Ekstra işlere gitti ki bir daireyi alabilmek için. Çocuklarını rahat ettirebilmek için.

Engin Özkoç: Burada, bu parkta sesinizi hiç kesmeyeceksiniz. Mücadelenize devam edeceksiniz ama polis kardeşlerimizle karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Karşı karşıya gelmesi gereken varsa o biziz. Geliriz. Onlar ile otururuz, konuşuruz, mücadeleyi veririz. Size söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğim.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME RAZI DEĞİLİZ"

Yurttaş: Vekilim bizim şu an elektrik sularımızı kestiler. Biz de bu akşam burada çadır kuracağız. Sizden de CHP yönetiminden de buraya bir çadır istiyoruz. Çünkü elektrik ve sularımız yok. Doğalgaz, İSKİ şu an Büyükşehir elinde. Gelsinler bunları bağlasınlar. Hiçbirimiz kentsel dönüşüme razı değiliz. Burası kentsel dönüşüme uyacak bir yer mi?

Engin Özkoç: Şimdi benim öğrenmek istediğim bana söylediğin şu, burayla ilgili bakanlığın, kaymakamlığın bilgisi dahilinde biz buradayız. Onların yazılı emri var.

Güvenlikten Sorumlu Amir: Gelinmeden önce toplantı yapıldı. İSKİ’nin İGDAŞ’ın Telekom'un hepsinin yetkilileri geldi. Müdürleri geldi.

Engin Özkoç: Ben Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğim. Bakanla da görüşeceğim. Ama burada bu akşamlık çalışma bir durdursak, yarın yine görevlerine devam etsinler. Saat 5 olmuş. Biraz sakinlik sağlayalım.

"BENİ DARP ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Yurttaş: Bu sabah olayı polise izah etmeye çalışırken ablukaya aldılar beni. Darp etmeye çalıştılar.

Engin Özkoç: Senden (güvenlik amiri) bir tek ricam var. Bu çalışma bu akşamlık bir saatlik çalışmayı yarına bırakalım. Ben de bu arada gerekli görüşmelere yapayım ki yarın sağlıklı bir şekilde bu işe devam edelim.

Güvenlik Amiri: Ben güvenlik için buradayım. Bazı kazılan yerlerin ağzı açık kaldığı için tehlike oluşturmasın diye kestik.

Engin Özkoç: Görüyorsun saati, mesai saatinin dolmasına yakın. Bir çalışma yapılmasın. Ben de sana engel olmak istemiyorum. Bir vekil olarak burada şimdi oturursam çok ayıp olur. Yanlış da olur. Sen amirlerine ilet. Bu akşamlık değil de yarın devam et. Olur mu benim güzel kardeşim."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye’de kentsel dönüşüm yapılan yerlerde ilk önce oranın vatandaşıyla oturulur konuşulur. Hak sahipleri ile oturulur, konuşulur. Bir sözleşme imzalanır. Onların kendi evleri eğer yıkılıyorsa evlerinin yerine onlara ne vaat ediliyorsa onunla ilgili bir uzlaşma, anlaşma imzalanır ve onunla ilgili de o kişilere en azından evden çıkarttıkları kişilere ikamet edecekleri yer gösterilir.

Burada Tozkoparan'da bu işlemler yapılıyor. Yapılırken bir; vatandaşın rızası alınmamış, iki; vatandaş ile bir sözleşme imzalanmamış. Üç; vatandaşın evinde eşyaları, çocuğu, hastası, engellisi var. Bunlar ile ilgili bir tedbir alınmamış. Şimdi bu vatandaşa devlet kolluk kuvvetlerini kullanıp da bu vatandaşların evlerini yıkmak doğru değildir. Ben söz veriyorum. CHP Grup Başkanvekili olarak mücadele ederim. İlgililere sesimi duyuracağım. Buradaki arkadaşlara söyledim; kendilerinden bu akşamlık çalışmayı durdurmalarını istedim. Bu akşamlık çalışmalar dursun. Ben ilgili yerlerle konuşacağım. Bu işin yapılış biçimi bu değildir. Uygun olan şekliyle vatandaş muhatap alınmalıdır. Bunun için elimden geleni yapacağım. Buna da söz veriyorum.”