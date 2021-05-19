CHP'li Özel'in ardından Engin Özkoç da Soylu'ya yüklendi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:09

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık'la yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından tartışmalar sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Soylu'ya yönelik "İnsanda biraz utanma olur... Temasım ispatlansın ölümü kabul ederim' diyordun" sözlerinin ardından, Özkoç da Soylu'ya yönelik sert eleştirelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Özkoç'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar:

RUHSAR PEKCAN KENDİNCE ETRAFINI TEMİZLEDİ

Üç grup başkanvekili, dün TBMM’de bir araştırma önergesi verdik. Araştırma önergesinin konusu önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yaptığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgiliydi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yıl 2016 Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Büro’dan gümrük müdürlüklerine uyarı yazısı gönderiliyor. ‘Kendini Emine Erdoğan yakını olarak tanıtan ve sıfır vergiyle gümrükten mal geçirmeye çalışan Ruhsar Pekcan adlı kişiye dikkat edin’ diyor. Yani ‘Ruhsar Pekcan ile ilgili üç kağıtçılık haberleri alıyoruz, dikkat edin diyor.’ Ayrıca ‘bu kişi hatırı sayılır isimlerini kullanarak kendisine menfaat elde edebilir’ diyorlar. Sizce bir ülkede düzgün bir iktidar olsa, yönetimindeki kişi böyle konulara dikkat eden kişi olsa, bir soruşturma başlatır. Böyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır? AKP iktidarı ve onun başındaki Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir şey yapmış mıdır? Hayır. Ruhsar Pekcan’ı bakan olarak atamıştır. Peki, bakan olduktan sonra Ruhsar Pekcan ilk ne yapmıştır? Kendisiyle ilgili her türlü şeyi bilmesi mümkün olan bütün yetkilileri görevden almıştır. Yani kendince etrafını temizlemiştir.

BU DÜPEDÜZ YOLSUZLUKTUR

Haberleri var mıydı böyle bir şey yaptığından? Bunu soran oldu mu? Salgında dezenfektan satıyor. Kendisine ait olan şirketten mal alması İhale Yasası’na uygun mudur, etik midir? Hayır. Bu düpedüz bir yolsuzluktur. Kendi şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan satıyor. Bir görevi kötüye kullanmıştır, iki Kamu İhale Yasası çiğnenmiştir, üç haksız kazanç elde edilmiştir, dört nüfuz kullanılarak rekabet engellenmiştir, beş devlet zarara uğratılmıştır. Kimin umurunda? Recep Tayyip Erdoğan’ın umurunda mı? AKP iktidarının umurunda mı? Yandaş medya grupları biliyor mu, tek satır konuşuyorlar mı?

SOYLU İÇİN DE KONUŞTU

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve aracılık yapan gazeteciler ile ilgili gelen soruya Özkoç, şöyle yanıt verdi:

“Bir insanın ar damarı çatladığı zaman yapacak bir şey yoktur. Suçlamalar kanıtlansa dahi yüzünü kızartmadan bir şeyler söylüyor, ‘aklayın’ diyemiyorsa burada yapılacak şey ya o kişiyi görevden almaktır ya da o kişinin görevden ayrılmasıdır. Süleyman Soylu, bir bakanlık uğruna AKP’ye geçen kişidir. Erdoğan için ağza alınmayacak bir sürü söz söyleyen, sonra yüzü kızarmadan ‘o ne zaman bırakırsa o zaman bırakırım’ diyen kişidir. FETÖ’cüleri vali kaymakam atayan kişidir. Milli bayramlarımızı yasaklatan kişidir. Çubuk’ta Genel Başkan’ımıza yapılan linçi kurandır. Çıplak aramayı savunan, sokağa çıkma yasağında bile organize edemeyip numarada istifa edip makamına yapışan kişidir. Mafya mensubu ile ilgili ‘temasım ispatlanırsa her türlü aşağılanmaya hazırım’ diyor. Peki iddia ispatlanıyor mu? Hadi Özışık ile ilişkisi öne çıkıyor ve kamuoyuna sunuluyor. Sen hakaretten anlamıyorsun ki. Senin yüzüne tükürseler ‘rahmet yağdı’ diyorsun. Sen oturduğun makamı bırakmamak için işlediğin suçların üstünü örtebilmek için kesinlikle utanmazsın ve oradan ayrılmazsın.”







