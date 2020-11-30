CHP'li Özkoç: Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduk

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:46

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete Çubuk’ta şehit Piyade Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmaya salonun dezenfekte edilmesi için verilen arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç, duruşmayı izleyen CHP heyeti ile birlikte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sanıkların “adam öldürmeye tam teşebbüs”, “hürriyeti kısıtlamak”, “halkı kin ve nefret duygularına teşvik” suçlarından yargılanması gerektiğini söyleyen Özkoç, daha düşük fiillerden başlatılan yargılama nedeniyle iddianameyi hazırlayan Çubuk Çumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştirdi.

Özkoç şunları söyledi:

‘SOYLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

“Biz CHP olarak Çubuk Cumhuriyet Başsavcısından şikayette bulunduk. Olayın bizzat içerisinde olan devletin yetkilileri onu taktif etmişlerdir. İlgili tümen komutanı ile Ankara Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurularında bulunduk.

‘LİNÇ GİRİŞİMİNİN ARKASINDAKİ SİYASİ İRADEDİR’

Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kışkırtıp bizzat AKP’li bir kişinin yumruk atarak diğer kişilerin de Cumhur İttifakı işaretlerini orada sergileyerek organize ettikleri linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir, adı AKP’dir. Bununla ilgili ben ve arkadaşlarım sonuna kadar ciddi ve gerektiği gibi bir yargılama olabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.

‘TÜRKİYE BURADAKİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMADAN ÖZGÜR OLAMAZ’

Az önce, Genel Başkan’ımızın avukatı Sayın Celal Çelik duruşmada bu mahkemenin yetkisiz olduğunu, işlenen suçların bu mahkeme tarafından değil, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğini orada ifade etti. Biz de bu ifadenin arkasında duruyoruz. Türkiye buradaki gerçekleri ortaya çıkarmadan asla özgür, adaletli bir ülke olamaz.

‘BİR SANIK BİLE TUTUKLANMADI’

Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twitter’dan eleştirdiği için eleştiren kişi derhal tutuklanmış, cezaevine konmuştur ama ana muhalefet partisinin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına linç girişiminde bulunan, yumruk atan, evin camlarını kıran yangın çıkarıp evi yakmak isteyen 36 sanık ve 10 reşit olmayan kişinin hiçbiri tutuklu değildir. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu adalet anlayışı tam da budur.”