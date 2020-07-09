CHP’li Özkoç ve Erkek’ten ‘çoklu baro’ teklifi için STÖ’lere ve yurttaşlara çağrı: Ses çıkarın, bizi yalnız bırakmayın

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

CHP’li Özkoç, TBMM basın kapısı önünde yaptığı açıklamada halkın pek çok derdinin bulunmasına karşın iktidarın gündeminin CHP’li belediyeleri engellemek, gazetecileri hapse atmak, muhalif TV’lerin ekranlarını karartmak, sosyal medya düzenlemesi ve baroları bölmek olduğunu dile getirdi.

Baro düzenlemesi, güvenlik soruşturması ve sosyal medya yasasının çıkacağını kaydeden Özkoç, “Çünkü millet olarak bir kişiye yetki verdik. O bir tek kişi TBMM Genel Kurulu’nda kendisiyle birlikte hareket eden kişilere emir veriyor” diye konuştu.

İşçiler, kadınlar, esnaf ve çiftçinin talepleriyle ilgili yasaların ise çıkmadığını söyleyen Özkoç, “İktidarı koruyan yasalar TBMM’de yasalaşıyor” diye konuştu. Baroların TBMM’ye gelerek kendileriyle ilgili konuya sahip çıktıklarını belirten Özkoç, “Sesi çıkmayan diğer sivil toplum örgütleri, meslek odaları yarın size sıra geldiğinde, bir atasözü vardır: Yılan size de dokunmaya başladığında, etrafınıza baktığınızda yalnızlığı yaşamamak için yalnız bırakmamanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÇOK BARO, YOK BARO DEMEKTİR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, barolarla ilgili yasa teklifine ilişkin “Bu ucube teklif savunmayı alçaltır. Bağımsız ve tarafsız yargı istiyorsanız, bağımsız ve tarafsız bir savunma olmak zorundadır” diye konuştu.

Teklifin geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Erkek, çok baronun “yok baro” demek olduğunu ifade ederek, “Bugün çoklu baroyu savunanlar, yarın çok hukukluluğu savunurlarsa şaşırmayın. Lozan’da masada bu ülkeyi işgal edenler çok hukukluluğu dayatıyorlardı. Emperyalist güçler çok hukukluluğu ve çoklu baroyu savunuyorlardı” diye konuştu.

Siyasi görüş, etnik kimlik ve siyasi inanca göre baroların kurulmasının önünün açılacağına işaret eden Erkek, “Geç olmadan, yarın yine kandırıldık dememek için bu teklifi Meclis’ten geri çekin” dedi.