CHP'li Özkoç'tan grip aşısı tepkisi: Tam bir alicengiz oyunu!
Sağlık Bakanlığı'nın yurttaşlara risk durumlarına göre grip aşısı yapılacağını ve herkesin risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini açıklamasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Grip aşısı olması gereken milyonlar aşı olamıyor. Tam bir ‘alicengiz’ oyunu. Yazıklar olsun" dedi.
Grip aşısının ithalinde hem geç kalınmış olması hem de getirilen miktar yetmediği için sadece “yüksek risk” taşıyanlara yapılacak olması her kesimden yurttaşın tepkisine yol açtı. Grip aşısının yeterli sayıda temin edilemediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Riskli hastalığı olanlara bile rapor çıkmıyor. Tam bir alicengiz oyunu. Yazıklar olsun!” diyerek Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi.
Sağlık Bakanlığı vatandaşlara risk durumlarına göre grip aşısı yapılacağını ve herkesin risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceğini açıkladı. Bu duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada grip aşısı olması gerekenlerin aşı olamadığının altını çizdi. Özkoç’un açıklaması şöyle:
"AKP, salgın sürecinde grip aşısını bile yeterli sayıda temin edemedi. Grip aşısı olması gereken milyonlar aşı olamıyor. Sadece yüksek risk grubundaki raporlulara yapılıyor. Ancak riskli hastalığı olanlara bile rapor çıkmıyor. Tam bir ‘Ali Cengiz’ oyunu. Yazıklar olsun!"
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