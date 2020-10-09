CHP'li Özkoç'tan Şentop'a 'Berberoğlu' çağrısı
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu ile ilgili ihlal kararının gerekçesinin yayımlanmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yanlıştan dönmeli, gereğini yapmalıdır" çağrısında bulundu.
AYM'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için aldığı hak ihlali kararının gerekçesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Gerekçede "Tekrar seçilen milletvekilinin Anayasanın 83. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazanacağı kuralı esastır ve geçerliliğini korumaktadır" denildi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yaptı.
Özkoç, “AYM'nin gerekçeli kararı hak ihlali olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop, yanlıştan dönmeli, gereğini yapmalıdır. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu TBMM'ye geri dönmelidir” dedi.
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