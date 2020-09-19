CHP'li Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: "Edebiyat yapmayı bir kenara bıraksın"

Soylu'ya seslenen CHP'li Engin Özkoç, "Vatan millet edebiyatı yapmayı bir kenara bıraksın" diyerek 15 Temmuz ve Beşiktaş şehitleri ve gazileri için toplanan parayı sordu.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2020 Cumartesi, 19:37
CHP'li Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan tepki geldi. 

Süleyman Soylu'nun, "Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma gitti; Anayasa Mahkemesi'ni kimlerin savunduğunu gördüm" şeklindeki sözlerini alıntılayan CHP'li Özkoç, "Vatan millet edebiyatı yapmayı bir kenara bıraksın" diyerek gaziler için toplanan paraları sordu.

Soylu'ya seslenen Özkoç, "Süleyman Soylu, vatan millet edebiyatı yapmayı bir kenara bıraksın. Önce 15 Temmuz ve Beşiktaş şehitleri, gazileri için toplanan paralar neden verilmiyor? Parayı kimler yedi? İçişleri Bakanı olarak bunları aydınlatsın" dedi. 


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